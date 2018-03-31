Malazgirt’te şire pazarına yoğun ilgi

Muş’un Malazgirt ilçesinde, yöresel ürünlerdeki çeşitliliğiyle bilinen Malatya’dan getirdiği ürünlerin satışında yaşanan artış aktarları sevindirdi.

İlçede bulunan Malatya Şire Pazarı işletmecisi Tayyar Yanar, kuru meyve satışlarında fark edilir bir artış yaşandığını belirterek, ilçede ise en çok kuru erik ve cevizin rağbet gördüğünü söyledi. Esnaf Yanar, bu tür yöresel ürünlerin ilçemiz ve köylerinde özellikle uzun kış gecelerinin vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer aldığının altını çizerek, "Şu anda kuru meyve ürünleri oldukça rağbet görüyor. İş yerimizde bulunan kuru üzüm, ceviz, incir ve erik gibi kuru meyve ürünlerinin hepsine talep var. Fakat en çok yerli ürünlerimizden kuru erik ve ceviz oldukça satılıyor. Kuru erik ve ceviz ilçe halkının vazgeçilmez tercihidir. Kuru eriğin fiyatı 10 TL’den başlayarak 25 TL’ye kadar çıkarken, ceviz ise 15 TL’den başlayarak kalitesine göre fiyatı değişiyor. Bunların yanı sıra bitkisel çaylara da rağbet artmaya başladı" dedi.

Köylü vatandaşların ürettiği ürünler ile ev ekonomisine katkı sağladıklarını ifade eden Tayyar Yanar, "Üretici kardeşlerimiz bahçelerinden ürün hasadı yapıyor. Kendi ihtiyaçlarının fazlasını biz alıyoruz ve şire pazarımızda satıyoruz. Yıllardır ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bu doğal ürünleri ya başka il ve ilçelerden getiriyordu, yada ilçeye gelen seyyar satıcılardan alıyordu. Bizde böyle bir yer açmaya karar verdik. Üretici kardeşlerimizin ürettiği ürünler yüzde yüz doğal ve ekolojik olduğu için insanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bizim sattığımız ürünlerde tamamen doğal olduğu için tercih ediliyor. Vatandaşlarımız bizim sattığımız doğal ürünleri gönül rahatlığı ile yiyebilirler" şeklinde konuştu.

Öte yandan birçok vatandaş kışlık kurutmalık yiyeceklerini ve turşuluklarını üreticilerin sattığı doğal ürünlerden temin ediyor.