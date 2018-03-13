Malazgirt’te Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Müdürlüğü açılacak

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçede Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü açılacağını belirtti.

Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Malazgirt çiftçisinin her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın da katılımıyla Ankara’da bir toplantıya katılmıştım. Toplantıda ilçemizde Tarım Kredi Kooperatifinin olmayışını ve çiftçilerin çok sıkıntılar yaşadığını belirtmiştim. Bakanımız ve Genel Başkanımız bizlere en kısa zamanda kooperatifin açılacağının müjdesini vermişti. Çok şükür bu girişimlerimiz sonucu 20 Mart 2018’de Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü açılacak. Çok sevinçliyiz. Bu kooperatifin açılmasında bizlere destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.

"Tarım işleriyle uğraşan kişilerin haklarını koruyacak ve onları kollayacak"

Malazgirt çiftçisinin açılacak kooperatif ile artık rahat nefes alabileceğini dile getiren Kılıç, "Kooperatifimiz, tarımsal girdi temini, kredi, gıda temini, tarım sigortası ve diğer sübvansiyonlar konusunda her zaman çiftçilerimizin yanında olacak. Çiftçiyi ve tarım işleriyle uğraşan kişileri korumak ve kollamak amaçlı kurulmuş bir kooperatif olacaktır. Kooperatifimiz, tarım sektöründe yatırım yapmak isteyen vatandaşları desteklemektedir ve gerekli makine ve alet tedariklerini sağlayacaktır. Çiftçilerimize uygun ve ucuz krediler bulmaya çalışacak ve bankalarla bunları ayarlayacaktır. Tarım işleri ile uğraşan kişilerin haklarını koruyacak ve onları kollayacak. Böylelikle çiftçilerimizin ya da tarım ile uğraşan kişilerin yurt içi ve yurt dışı piyasasında iş yapabilmesi, diğer kişilerle rekabet edebilmesine olanaklar sağlamaya çalışacaktır. Ben bu kapsamda kooperatifimizin tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olması temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.