HABER

Malazgirt’te Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Müdürlüğü açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 09:32 | Son Güncelleme

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçede Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü açılacağını belirtti.Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Malazgirt çiftçisinin her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın da katılımıyla Ankara’da bir toplantıya katılmıştım.

Malazgirt’te Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Müdürlüğü açılacak

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçede Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü açılacağını belirtti.
Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Malazgirt çiftçisinin her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın da katılımıyla Ankara’da bir toplantıya katılmıştım. Toplantıda ilçemizde Tarım Kredi Kooperatifinin olmayışını ve çiftçilerin çok sıkıntılar yaşadığını belirtmiştim. Bakanımız ve Genel Başkanımız bizlere en kısa zamanda kooperatifin açılacağının müjdesini vermişti. Çok şükür bu girişimlerimiz sonucu 20 Mart 2018’de Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü açılacak. Çok sevinçliyiz. Bu kooperatifin açılmasında bizlere destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.

"Tarım işleriyle uğraşan kişilerin haklarını koruyacak ve onları kollayacak"
Malazgirt çiftçisinin açılacak kooperatif ile artık rahat nefes alabileceğini dile getiren Kılıç, "Kooperatifimiz, tarımsal girdi temini, kredi, gıda temini, tarım sigortası ve diğer sübvansiyonlar konusunda her zaman çiftçilerimizin yanında olacak. Çiftçiyi ve tarım işleriyle uğraşan kişileri korumak ve kollamak amaçlı kurulmuş bir kooperatif olacaktır. Kooperatifimiz, tarım sektöründe yatırım yapmak isteyen vatandaşları desteklemektedir ve gerekli makine ve alet tedariklerini sağlayacaktır. Çiftçilerimize uygun ve ucuz krediler bulmaya çalışacak ve bankalarla bunları ayarlayacaktır. Tarım işleri ile uğraşan kişilerin haklarını koruyacak ve onları kollayacak. Böylelikle çiftçilerimizin ya da tarım ile uğraşan kişilerin yurt içi ve yurt dışı piyasasında iş yapabilmesi, diğer kişilerle rekabet edebilmesine olanaklar sağlamaya çalışacaktır. Ben bu kapsamda kooperatifimizin tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olması temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malazgirt’te Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Müdürlüğü açılacak

Malazgirt’te Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Müdürlüğü açılacak

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladıSon dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 ölü

Son dakika! Çorum'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 ölü

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Uçak kazası öncesi Mina Başaran'ın son telefonu: Aşkım 5 saat sonra yanındayım!

Uçak kazası öncesi Mina Başaran'ın son telefonu: Aşkım 5 saat sonra yanındayım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğretmen ve öğrencilere afet ve acil durum eğitimi

Öğretmen ve öğrencilere afet ve acil durum eğitimi

Yöresel kıyafetli kayakçıların meşaleli - Türk Bayraklı gece kayağı büyüledi

Yöresel kıyafetli kayakçıların meşaleli - Türk Bayraklı gece kayağı büyüledi

Devlet büyüklerinin hediyelerini o yapıyor

Devlet büyüklerinin hediyelerini o yapıyor

Düzce Üniversitesi gönüllü çiftçilerle sözleşme imzalamaya devam ediyor

Düzce Üniversitesi gönüllü çiftçilerle sözleşme imzalamaya devam ediyor

Muş'ta kanaat önderlerinden okuma- yazma seferberliğine destek

Muş'ta kanaat önderlerinden okuma- yazma seferberliğine destek

Nişasta ve glikoz üreticilerinden NBŞ raporu hakkında açıklama

Nişasta ve glikoz üreticilerinden NBŞ raporu hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.