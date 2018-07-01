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Malçlı yöntemle verimi 2,5 kat arttırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 09:54 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde 7 yıldan beri kavun üreticiliği yapan Hüseyin Kömürcüler (56), bir GSM operatörünün sponsorluğundaki akıllı köyde, öğrendiği 'malçlı uygulama' (örtüleme) yöntemiyle kavun ekti.

Malçlı yöntemle verimi 2,5 kat arttırdı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde 7 yıldan beri kavun üreticiliği yapan Hüseyin Kömürcüler (56), bir GSM operatörünün sponsorluğundaki akıllı köyde, öğrendiği 'malçlı uygulama' (örtüleme) yöntemiyle kavun ekti. Verimi 2,5 kat arttıran Kömürcüler, ayrıca bir ay erken ürün aldı.
Bıyıklı Mahallesi'nde uzun yıllar kahve işleten evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Kömürcüler, 7 yıl önce Bağkur'dan emekli oldu. Sonrasında ise tarlasında kavun üreticiliğine başladı. İki yıl önce Kasaplar Mahallesi'ne kurulan akıllı köyde, ziraat mühendislerinden 'malçlı uygulama' yöntemini öğrenen Kömürcüler, bu sistemi geçen yıl kendi tarlasında denedi. Verimi 2,5 kat arttıran Kömürcüler, ayrıca bir ay erken ürün almanın mutluluğunu yaşadı.
Malçlı yöntemi 2 yıldır denediğini söyleyen Kömürcüler, şöyle konuştu:
"Çok başarılı bir sistem olduğunu gördüm. Akıllı bir sistem, tamamen üretimi bizim kontrolümüzde oluyor. Tümsekli toprağa naylon geriyoruz. Onun altında da damlama sulama var. Bu sistemle toprağa hiçbir gübre kullanmıyoruz. Damlama sulamayla kontrollü, yani çok az gübre veriyoruz. Biz buna serum diyoruz. Masraf olsa da verim güzel oluyor. Normal şartlarda 1 dönümde 2 ton kavun elde ediliyor. Ama bu sistemle 1 dönümde 5 ton kavun elde ediyorum. 1 hafta sonra hasat başlayacak. 10 dönüm tarladan 50 ton kavun elde etmeyi hedefliyorum. Fide olarak kendim üretiyorum, dikiyorum. Bu nedenle biraz masraflı oluyor ama fazla verim elde ettiğimiz için o maliyeti fazlasıyla kapatıyoruz. Aroma tadında kavun yetiştiriyoruz, tadı da iyi. Normal şekilde toprağa ekilen kavunun hasadı 4-5 ayda oluyor. Bu sistemle ise 100 günde hasat yapıyoruz. Tarlada şu an toptan fiyatı ise 2 ila 2,5 TL arasında değişiyor."

FOTOĞRAFLI

Malçlı yöntemle verimi 2,5 kat arttırdıMalçlı yöntemle verimi 2,5 kat arttırdıMalçlı yöntemle verimi 2,5 kat arttırdıMalçlı yöntemle verimi 2,5 kat arttırdı

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