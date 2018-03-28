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Malcolm X Lisesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:01 | Son Güncelleme

GENÇ İHH tarafından Burkina Faso'da yaptırılan ve 735 kız öğrenciye hizmet verecek olan Malcolm X Lisesi, törenle hizmete girdi.  İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının dışında imza attığı kalıcı eserlerle umut olmaya devam ediyor.

Malcolm X Lisesi açıldı

ANKARA, (DHA) - GENÇ İHH tarafından Burkina Faso'da yaptırılan ve 735 kız öğrenciye hizmet verecek olan Malcolm X Lisesi, törenle hizmete girdi.
İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının dışında imza attığı kalıcı eserlerle umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, mazlum coğrafyalarda eğitim olanaklarından mahrum kalan çocuklar için eğitim kurumları inşa ediyor. Bunlardan birisi de, Genç İHH tarafından Burkina Faso'da inşa edilen Malcolm X Lisesi.
İHH'nın daha önce bölgede hizmete sunduğu Şifa Yetimhanesi'nin hemen yanına inşa edilen Malcolm X Lisesi'nde 7 sınıf, 1 bilgisayar odası, 1 kütüphane ve 1 idare odası bulunuyor. Yetim Dayanışma Günleri (YDG) kapsamında bölgeye giden ekip tarafından hizmete açılan Malcolm X Lisesi'nde 120'si yetim olmak üzere toplamda 735 kız öğrenci eğitim görecek.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen YDG kapsamında Burkina Faso'nun Titao şehrinde temeli atılan lisenin inşası tam bir sene sürdü.
Lisenin açılış programına Titao Valisi, Titao Belediye Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü, İHH Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis, Genç İHH Başkanı Fatih Yazıcı, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Genç İHH Üniversiteler Başkanı Sena Güngör, diğer öğrenciler ve bölge halkı katıldı.
TÜRK HALKI VE İHH'YA TEŞEKKÜR
Açılış programında okuldaki öğrenciler adına konuşan Yoni Carole, "Bize emanet ettiğiniz bu güzel okula hakkıyla sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Türk halkına ve İHH'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
"BÜTÜN UYUYANLARI UYANDIRMAYA BİR TEK UYANIK YETER"
Genç İHH Başkanı Fatih Yazıcı ise selamlama konuşması gerçekleştirerek Malcolm X'in “Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeterö sözüyle öğrencilere seslendi.
BURKİNA FASO'DA ECRİN'İN İSMİ YAŞATILIYOR
Fatih Yazıcı'nın ardından sözü Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik aldı. Çelik, küçük yaşta kaybettiği kızı Ecrin Çelik adına da okulda bir sınıf açılmasından dolayı Genç İHH'ya teşekkürlerini sundu.
GENÇ İHH GÖNÜLLÜLERİNE SELAM
Genç İHH Üniversiteler Sorumlusu Sena Güngör de yaptığı konuşmada Malcolm X Lisesi Projesi için çalışan Genç İHH gönüllüsü öğrencilere selamlarını iletti.
İSİMLERİ UNUTULMADI
Öte yandan okuldaki sınıfların isimlerine özel adlar verildi. Sınıflara; Mısır'daki şanlı direniş esnasında şehit düşen Esma Biltaci'nin, Ersin Çelik'in kızı Ecrin Çelik'in ve Genç İHH Gönüllüsü iken hayatını kaybeden Lütfiye Gül, Şeyma Karaca, Emine Rumeysa Zorbaz ve Rumeysa Nehir Kurt'un isimleri verildi.

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Malcolm X Lisesi açıldıMalcolm X Lisesi açıldıMalcolm X Lisesi açıldı

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