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Malcolm X’in otobiyografisinin kayıp sayfaları ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:23 | Son Güncelleme

Otobiyografinin "The Negro" başlıklı bölümüne ait olduğu düşünülen ve New York'taki Guerney's müzayede evinde ortaya çıkan kayıp sayfalar, 7 bin dolara alıcı buldu

NEW YORK (AA) - Malcolm X'in kendi hayatını kaleme aldığı kitabında yer alan ve yıllardır kayıp olan sayfalar, ABD'nin New York kentindeki Guerney's müzayede evinde ortaya çıktı.

Malcolm X’in otobiyografisinin kayıp sayfaları, New York'ta çoğunlukla Afrika kökenli Amerikalıların yaşadığı Harlem'de bulunan New York Halk Kütüphanesi’ne bağlı Schomburg Siyahi Kültürü Araştırma Merkezi tarafından 7 bin dolara satın alındı.

Schomburg Direktörü Kevin Young, AP'ye yaptığı açıklamada, satın alınan parçaların Malcom X’in, tamamı 241 sayfadan oluşan otobiyografisinin eksik olan bir bölümüne ait olduğunu doğruladı.

Young, kitabın tarihsel öneminin yanı sıra el yazısıyla yazılması ve Malcolm X ile kitabı ilk elinde bulunduran Alex Haley'e ait yorumları içermesi sebebiyle değer taşıdığını ifade etti.

Sayfaların kenarına yazılmış küçük notlar bulunduğunu fakat bunların ne olduğunu henüz bilmediğini söyleyen Young, bunların, diğer eksik bölümlerin parçaları da olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Young ayrıca “Bu sayfalarda Amerika'daki siyahilerin tarihini görüyorsunuz.” diye konuştu.

"The Negro" başlıklı bölümüne ait olduğu düşünülen kısımlarında Malcolm X'in, "Biz Batı çölleri gibiyiz; beyaz rüzgarın sürüklediği yere doğru yuvarlanıyoruz." ve "Ve beyaz adam kaktüs gibi, derine kök salmış, dikenleriyle bizi kendinden uzak tutuyor." gibi ifadeleri yer alıyor.

Yaşadığı dönemde ABD'de egemen olan ırkçılığa karşı verdiği insan hakları mücadelesi sebebiyle Amerika'da şiddet ve ırkçılığı kışkırtmakla suçlanan Malcolm X, 21 Şubat 1965'te konuşma yaptığı sırada üç silahlı saldırgan tarafından öldürülmüştü.

Siyahi Müslüman lider Malcolm X'in, Afro-Amerikan edebiyatının önemli eserlerinden "Kökler" romanının yazarı Alex Haley ile kaleme aldığı hayat hikayesi, 20. yüzyılın en önemli otobiyografilerinden biri olarak gösteriliyor.

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Alex Haley Malcolm X otobiyografi Schomburg Siyahi Kültürü Araştırma Merkezi Siyahiler

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