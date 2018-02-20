Maldivler'de olağanüstü hal uzatıldı

MALE (AA) - Maldivler'de parlamento, süregelen siyasi ve hukuki anlaşmazlıktan dolayı 5 Şubat'ta ilan edilen olağanüstü halin 30 gün uzatılmasını onayladı.

Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed, 85 üyeli parlamentoda muhalefet milletvekillerinin boykot ettiği oylamada 38 iktidar partisi milletvekilinin lehte oy kullanması üzerine, ülkedeki olağanüstü hal durumunun uzatıldığını açıkladı.

Muhammed, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum tarafından 5 Şubat'ta ilan edilen ve bu akşam sona erecek 15 günlük olağanüstü halin 30 gün daha uzatıldığını belirtti.

Yeni uzatmayla olağanüstü halin 22 Mart'ta sona ermesi bekleniyor.

Muhalefet, Parlamento'da oylamanın geçerliliği için anayasal olarak gerekli çoğunluğun bulunmaması nedeniyle olağanüstü halin uzatılmasının yasa dışı olduğunu savundu.

Devlet Başkanı Gayyum, dün, hükümetin, Yüksek Mahkemenin hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bırakılması ve yargılamaların yeniden yapılanması yönünde oy birliğiyle verdiği kararı tanımaması üzerine çıkan olayların ardından ilan edilen olağanüstü halin uzatılmasını talep etmişti.