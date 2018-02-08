Maldivler'de siyasi kriz

Navaz'ın açıklaması Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Temsilcisi Zeyd Raad el Hüseyin'in ülkede ilan edilen olağanüstü hali ve gözaltındaki Gayyum'un kardeşi, mevcut Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un anayasal güvenceleri askıya almasını "demokrasiye saldırı" olarak nitelendirmesinin ardından geldi.

Polis şefi rüşvet suçlamalarına konu olan para transferlerine dair "kanıtların mevcut olduğunu" ifade etti.

Navaz ayrıca Gayyum'la aynı gün gözaltına alınan Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç Abdullah Said ve mahkeme üyesi Yargıç Ali Hamid'in de rüşvet almakla suçlandığını bildirdi.

Ülkede Yüksek Mahkeme geçen hafta hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bırakılmasına ve yargılamaların yeniden yapılanmasına oy birliğiyle karar vermişti. Mahkeme, Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in başkanlığının düşülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de göreve iadesine hükmetmişti. Vekillerin görevlerine dönmesiyle iktidardaki Maldivler İlerleme Partisi meclisteki çoğunluğunu yitirecekti.

Devlet Başkanı Gayyum, mahkemenin kararının "yetki gaspı olduğunu" ve "ulusal güvenliği tehdit ettiğini" ileri sürerek kararı tanımayacağını açıklamıştı.

Hükümetin mahkeme kararını tanımamasının ardından ülkede halk sokaklara dökülmüş, hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. Hükümet bunun üzerine ülkede 15 gün olağanüstü hal ilan etmişti.

Dün ilan edilen olağanüstü halin ardından Devlet Başkanı Gayyum'un ağabeyi, eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum ve Yüksek Mahkeme üyesi iki yargıç bu sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.