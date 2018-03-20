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Maldivler'deki siyasi kriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 23:23 | Son Güncelleme

Maldivler eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum'un da yargılandığı davada, savcılar, Gayyum'la beraber iki yüksek hakimin de aralarında bulunduğu 9 sanığı terörle suçladı

MALE (AA) - Maldivler'deki siyasi kriz devam ederken, eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum'un da yargılandığı davada, 9 sanığa "terör" suçlaması yöneltildiği bildirildi.

Suç Mahkemesi'nde görülen davada savcılar, Gayyum'la beraber iki yüksek hakimin de aralarında bulunduğu 9 sanığı, terörle suçladı. Gayyum ve iki hakimin suçlu bulunmaları halinde, 10 ila 15 yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtildi.

Maldivlerde Yüksek Mahkeme, geçen yıl şubat ayında, hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bırakılmasına ve yargılamaların yeniden yapılanmasına karar vermişti. Mevcut Devlet Başkanı ve eski devlet başkanının kardeşi Yamin Abdül Gayyum, mahkemenin kararının, "yetki gaspı olduğunu" ve "ulusal güvenliği tehdit ettiğini" ileri sürerek kararı tanımayacağını açıklamıştı.

Hükümetin mahkeme kararını tanımamasının ardından halk sokaklara dökülmüş, hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Yüksek Mahkemenin siyasi mahkumları serbest bırakma kararının ardından başlayan siyasi kriz derinleşmesiyle, hükümet olağanüstü hal ilan etmiş, eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum ve Yüksek Mahkemenin iki yargıcı da hükümeti devirme planı yapmakla suçlanarak gözaltına alınmıştı.

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