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Maldivler'deki siyasi kriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 23:39 | Son Güncelleme

Mahkeme, eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum ile Yüksek Mahkeme Başkanı Abdullah Said'in, dava sonuçlanıncaya kadar gözaltında tutulmaları yönünde karar verdi

MALE (AA) - Maldivler'de, yargılandıkları davada dün kendilerine "terör" suçlaması yöneltilen eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum ile Yüksek Mahkeme Başkanı Abdullah Said'in, dava sonuçlanıncaya kadar gözaltında tutulacağı bildirildi.

Yüksek Mahkemenin siyasi tutukluların serbest bırakılması ve azledilen milletvekillerinin göreve iade edilmesi kararını tanımayan hükümetin ilan ettiği olağanüstü hal sonrası gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum ve Yüksek Mahkeme Başkanı Said ilk duruşmaları için bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, Gayyum ve Saeed'in gözaltı süresinin dava sonuçlanıncaya kadar devam etmesine karar verdi.

Ceza Mahkemesinde dün görülen davada savcılar, Gayyum ile beraber Said ve bir Yüksek Mahkeme yargıcının da aralarında bulunduğu 9 sanığı, "terörle" suçlamıştı.

Gayyum ve iki yargıcın suçlu bulunmaları halinde, 10 ila 15 yıl hapis cezası alabileceği belirtilmişti.

Yüksek Mahkeme, geçen ay başında hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bırakılmasına ve yargılamaların yeniden yapılmasına oy birliğiyle karar vermişti. Mahkeme, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in başkanlığının düşürülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de göreve iadesine hükmetmişti.

Yamin Abdül Gayyum, mahkemenin kararının "yetki gaspı olduğunu" ve "ulusal güvenliği tehdit ettiğini" ileri sürerek kararı tanımayacağını açıklamıştı.

Hükümetin mahkeme kararını tanımamasının ardından ülkede halk sokaklara dökülmüştü. Hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmaların ardından Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum, ülkede 15 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Olağanüstü halin ardından, görevdeki Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un üvey kardeşi Mamun Abdül Gayyum, hakkındaki hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla 6 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Polis, aynı gün, Başyargıç Abdullah Said ve yargıç Ali Hamid'i de gözaltına almış ancak yargıçların hangi suçlamayla gözaltına alındıklarına dair açıklama yapılmamıştı.

Parlamento, 20 Şubat'ta, süregelen siyasi ve hukuki anlaşmazlıktan dolayı 5 Şubat'ta ilan edilen olağanüstü halin 30 gün uzatılmasını onaylamıştı.

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