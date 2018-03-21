Maldivler'deki siyasi kriz

MALE (AA) - Maldivler'de, yargılandıkları davada dün kendilerine "terör" suçlaması yöneltilen eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum ile Yüksek Mahkeme Başkanı Abdullah Said'in, dava sonuçlanıncaya kadar gözaltında tutulacağı bildirildi.

Yüksek Mahkemenin siyasi tutukluların serbest bırakılması ve azledilen milletvekillerinin göreve iade edilmesi kararını tanımayan hükümetin ilan ettiği olağanüstü hal sonrası gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum ve Yüksek Mahkeme Başkanı Said ilk duruşmaları için bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, Gayyum ve Saeed'in gözaltı süresinin dava sonuçlanıncaya kadar devam etmesine karar verdi.

Ceza Mahkemesinde dün görülen davada savcılar, Gayyum ile beraber Said ve bir Yüksek Mahkeme yargıcının da aralarında bulunduğu 9 sanığı, "terörle" suçlamıştı.

Gayyum ve iki yargıcın suçlu bulunmaları halinde, 10 ila 15 yıl hapis cezası alabileceği belirtilmişti.

Yüksek Mahkeme, geçen ay başında hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bırakılmasına ve yargılamaların yeniden yapılmasına oy birliğiyle karar vermişti. Mahkeme, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in başkanlığının düşürülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de göreve iadesine hükmetmişti.