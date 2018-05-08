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Maldivler'deki siyasi kriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 20:27 | Son Güncelleme

Mahkeme, şubat ayında gözaltına alınan Yüksek Mahkeme Başkanı Abdullah Said'i, "adalete ve devlet idaresine engel olmak" suçundan 4 ay 24 gün hapse mahkum etti

MALE (AA) - Maldivler Ceza Mahkemesi, "adalete ve devlet idaresine engel olmak" suçundan Yüksek Mahkeme Başkanı Abdullah Said'e 4 ay 24 gün hapis cezası verdi.

Ceza Mahkemesi, şubat ayında gözaltına alınan Said'e verdiği hapis cezasının gerekçesini, Yüksek Mahkemenin, hükümetten gelen postaları almasını engellemek ve devletin işleyişine mani olmak diye açıkladı.

Said'in avukatları, kararı temyize götüreceklerini ifade etti.

- Siyasi kriz

Yüksek Mahkeme, şubat başında hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bırakılmasına ve yargılamaların yeniden yapılmasına oy birliğiyle karar vermişti. Mahkeme, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in başkanlığının düşürülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de göreve iadesine hükmetmişti.

Yamin Abdül Gayyum, mahkemenin kararının "yetki gaspı olduğunu" ve "ulusal güvenliği tehdit ettiğini" ileri sürerek kararı tanımayacağını açıklamıştı.

Hükümetin mahkeme kararını tanımamasının ardından ülkede halk sokaklara dökülmüştü. Hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmaların ardından Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum, ülkede 15 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Olağanüstü halin ardından, görevdeki Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un üvey kardeşi Mamun Abdül Gayyum, hakkındaki hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla şubat ayının başında gözaltına alınmıştı. Polis, aynı gün, Başyargıç Abdullah Said ve Yargıç Ali Hamid'i de gözaltına alınmıştı.

Emniyet Genel Müdürü Abdulla Navaz, daha sonra, gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Başkanı Mamun Abdül Gayyum'un "Milletvekillerine rüşvet vererek hükümeti devirmeye çalışmak, silahlı kuvvetler içinde ihtilaf çıkarmak ve orduyu hükümete karşı isyana teşvik etmekle" suçlandığını açıklamıştı.

Navaz ayrıca Gayyum'la aynı gün gözaltına alınan Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç Abdullah Said ve mahkeme üyesi Yargıç Ali Hamid'in de rüşvet almakla suçlandığını bildirmişti.

Ceza Mahkemesinde 20 Mart'ta görülen davada savcılar, eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum ile Yüksek Mahkeme Başkanı Said ve bir Yüksek Mahkeme yargıcının da aralarında bulunduğu 9 sanığı "terörle" suçlamıştı.

Gayyum ve iki yargıcın suçlu bulunmaları halinde, 10 ila 15 yıl hapis cezası alabileceği belirtilmişti.

Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum tarafından 5 Şubat'ta ilan edilen olağanüstü hal, 22 Mart'ta kaldırılmıştı.

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Abdullah Said hapis cezası Maldivler

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