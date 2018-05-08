Maldivler'deki siyasi kriz

MALE (AA) - Maldivler Ceza Mahkemesi, "adalete ve devlet idaresine engel olmak" suçundan Yüksek Mahkeme Başkanı Abdullah Said'e 4 ay 24 gün hapis cezası verdi.

Ceza Mahkemesi, şubat ayında gözaltına alınan Said'e verdiği hapis cezasının gerekçesini, Yüksek Mahkemenin, hükümetten gelen postaları almasını engellemek ve devletin işleyişine mani olmak diye açıkladı.

Said'in avukatları, kararı temyize götüreceklerini ifade etti.

- Siyasi kriz

Yüksek Mahkeme, şubat başında hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bırakılmasına ve yargılamaların yeniden yapılmasına oy birliğiyle karar vermişti. Mahkeme, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in başkanlığının düşürülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de göreve iadesine hükmetmişti.

Yamin Abdül Gayyum, mahkemenin kararının "yetki gaspı olduğunu" ve "ulusal güvenliği tehdit ettiğini" ileri sürerek kararı tanımayacağını açıklamıştı.

Hükümetin mahkeme kararını tanımamasının ardından ülkede halk sokaklara dökülmüştü. Hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmaların ardından Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum, ülkede 15 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.