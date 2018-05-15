Malezya Başbakanı Mahathir 1-2 yıl görevde kalacak

Malezya’nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed, görevinden ayrılmadan önce 1-2 yıl ülkeyi yöneteceğini söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen bir Wall Street Journal etkinliğine video konferans yoluyla katılan Mahathir, "İlk aşamada belki 1 ya da 2 yıl süreyle başbakan olacağım ve ülkeyi yöneteceğim.” dedi.

Ülkenin finansal sorunlarını düzeltmek için zamana ihtiyaç olduğunu vurgulayan Mahathir, görevinden ayrıldıktan sonra da arka planda rol almaya devam edeceğini belirtti.

- Enver İbrahim çarşamba günü serbest bırakılabilir

Mahathir Muhammed, Malezya'da hapiste bulunan eski muhalefet lideri Enver İbrahim'in yarın serbest bırakılabileceğini bildirdi.

Malezya'nın yeni başbakanı Mahathir, Enver İbrahim'in kraliyet affıyla serbest bırakılması için sürecin hemen başlatılacağını duyurmuştu.

Mahathir seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, başbakanlık görevini, 1998 yılında kendi kabinesinde görev yaparken ekonomi politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle ters düştüğü, eski Maliye Bakanı Enver İbrahim'e devredeceğini açıklamıştı.