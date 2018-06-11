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Malezya Başbakanı Mahathir'den Çin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 20:15 | Son Güncelleme

Mahathir, Malezya'nın Çin ile dost kalacağını ancak bu ülkeye borçlu olmak istemeyeceğini söyledi

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ülkesinin Çin ile dost kalacağını ancak bu ülkeye borçlu olmak istemeyeceğini belirtti.

Bernama ajansının habere göre, Başbakan Mahathir, Japonya Ulusal Basın Kulübü tarafından düzenlenen bir diyalog toplantısında yaptığı konuşmada, önceki hükümetin, büyük projeler için yüklü miktarda borç para aldığını ve bu kadar büyük miktarlarda borç vermeyi kabul eden tek ülkenin Çin olduğunu söyledi.

Malezya'nın kredileri geri ödeyip ödeyemeyeceğinin kimsenin umrunda olmadığını söyleyen Mahathir, "Dolayısıyla, kredileri azaltmak ve iyi bir ticaret ortağı olarak Çin ile eskisi gibi ilişkiler kurmak için yollar ve araçlar bulmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Mahathir, ülkesinin Çin ile dost kalacağını ancak bu ülkeye borçlu olmak istemeyeceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
çin Mahathir Muhammed

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