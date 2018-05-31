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Malezya Başbakanı Muhammed'in hayatı için film önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

Bollywood yapımcısı Raman Kumar: "Mahathir Muhammed güç, azim ve irade sembolü"

Bollywood film yapımcısı Raman Kumar, Malezya'nın yeni başbakanı 92 yaşındaki Mahathir Muhammed'in hayatını beyaz perdeye aktarmak istediğini belirtti.

Malezya gazetesi The Star'ın haberine göre, Bollywood film yapımcısı Raman Kumar, 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Necip Rezak'ı geçerek başbakan olan 92 yaşındaki Mahathir Muhammed'in hayatını film yapmak istediğini söyledi.

Mahathir'in güç, azim ve irade sembolü olduğunu vurgulayan Kumar, filmin adını şimdiden "Malezya'nın kurtarıcısı Mahathir" diye belirlediğini, filmi Malayca, İngilizce ve Hintçe yayınlamak istediğini ifade etti.

Kumar ayrıca, tüm muhalif partilerin ve halkın birleşerek kazandığı son seçimin ruhunu filmde yansıtmayı hedeflediğini dile getirdi.

Kumar'ın, 5'i Malezya'da olmak üzere 10 Bollywood filmi bulunuyor.

Mahathir liderliğindeki Halkın Umudu ittifakı, 222 sandalyeli parlamentoda 122 sandalye kazanmış, eski Başbakan Necip Rezak liderliğindeki UMNO'nun sandalye sayısı ise 79'a düşmüştü. UMNO, 2013 seçimlerinde 133 sandalye kazanmıştı.
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- Mahathir kimdir?

Malezya'da 1981-2003 yıllarında 22 yıl başbakanlık yapan Mahathir, ülkesinin 20. yüzyıl sonundaki kalkınma atılımının mimarı oldu. Malezya, bu dönemde ham madde ihraç eden üçüncü dünya ekonomisinden, yüksek teknoloji ve modern altyapıya sahip üretken bir sanayi ülkesine dönüştü.

Mahathir, hayatı ve siyasi kariyeri boyunca, Malezya'nın bağımsızlığı ve Malay halkının egemenliğini savundu. Malay dili ve kültürünün, Malay halkının dini inancı İslamiyet'in korunması ve yaşatılması için çalıştı.

Bu ilgiyle erken yaşlarda siyasete yönelen Mahathir, henüz üniversite öğrencisiyken, 1946'da, o sırada yeni kurulmakta olan UMNO'ya katıldı.

Malezya'nın 1957 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ülke siyasetine damgasını vuran UMNO'nun aktif üyelerinden biri haline gelen Mahathir Muhammed, 1964 yılında federal parlamentoya seçildi ve parlamentoda bir dönem görev yaptıktan sonra, parti lideri Başbakan Tunku Abdülrahman ile ters düştüğü için partiden uzaklaştırıldı.

Başbakan Tunku'nun istifasının ardından siyasete geri dönen Mahathir, 1970'li yılların başından itibaren kabinede görev almaya başladı, 1976 yılında Başbakan Yardımcısı oldu ve 1981 yılında, Başbakan Hüseyin Onn'un istifasının ardından yemin ederek başbakanlık görevine başladı.

Dünyanın, seçimle göreve gelip en uzun süre iktidarda kalan lideri olan Mahathir, 22 yılda 5 genel seçimden galip ayrıldı.

Mahathir bu dönemde, büyük altyapı yatırımlarıyla ülkenin kalkınmasına katkı sağladı. Mahathir'in ekonomi ve eğitim alanlarındaki reform ve atılımları sayesinde Malezya, bölgesinin en zengin ve en hızlı kalkınan ülkelerinden birine dönüştü.

Mahathir, 2003 yılında 77 yaşındayken kendi isteğiyle aktif siyaseti bıraktı.

- Siyasete dönüş

Emekliliğinin ardından Malezya siyaset sahnesinde önemli bir isim olmayı sürdüren Mahathir, halefi başbakanlar Abdullah Bedevi ve ardından Necip Rezak yönetimlerinin yaptığı yanlışları eleştirdi.

Mahathir, 29 Şubat 2016'da "RM2.6bil" ve "1Malaysia Development Berhad" kalkınma fonlarıyla ilgili yolsuzluk ve kara para aklama skandallarında, 70 yıldır üyesi olduğu UMNO'nun, Necip hükümetine destek verdiği gerekçesiyle istifa etti, ardından 9 Eylül 2016'da, Malezya Birleşik Yerli Partisi (PPBM) adıyla kendi partisini kurdu.

Muhalefet ittifakı Pakatan Harapan'ın (Umut İttifakı) Başbakan adayı olarak 9 Mayıs'taki seçimlere giren Mahathir, oyların çoğunluğunu aldı.

92 yaşındaki Mahathir, 10 Mayıs'ta Kral tarafından verilen yetkiyle yemin ederek Başbakan olarak resmi görevine başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bollywood film önerisi Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed

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