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Malezya Başbakanı'nı tehdit eden kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 18:21 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından Başbakana yönelik tehdit paylaşımı yapan kişi, hesabının hacklendiğini savundu

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i ölümle tehdit eden bir kişi tutuklandı.

Malezya Polis Şefi Muhammed Fuzi Harun tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Başbakan Mahathir'e ölüm tehdidi yapan kişinin bir sivil toplum kuruluşu üyesi olduğunu tespit ettik. Yakaladığımız kişi, sosyal medya hesabının hacklendiğini söylüyor. Araştırmalarımız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Şüphelinin Facebook hesabında, "Sana (Mahathir Muhammed) ateş etmeye ve savaşa hazırız" paylaşımı yaptığı bildirildi.

1981-2003 yıllarında 22 yıl başbakanlık yapan Mahathir, 2003 yılında 77 yaşındayken kendi isteğiyle aktif siyaseti bırakmıştı.

Emekliliğinin ardından Malezya siyaset sahnesinde önemli bir isim olmayı sürdüren Mahathir, halefi başbakanlar Abdullah Bedevi ve ardından Necip Rezak yönetimlerinin yaptığı yanlışları eleştirmişti.

Mahathir, 29 Şubat 2016'da "RM2.6bil" ve "1Malaysia Development Berhad" kalkınma fonlarıyla ilgili yolsuzluk ve kara para aklama skandallarında, 70 yıldır üyesi olduğu UMNO'nun, Necip hükümetine destek verdiği gerekçesiyle istifa etti, ardından 9 Eylül 2016'da, Malezya Birleşik Yerli Partisi (PPBM) adıyla kendi partisini kurmuştu.

Muhalefet ittifakı Pakatan Harapan'ın (Umut İttifakı) Başbakan adayı olarak 9 Mayıs'taki seçimlere giren Mahathir, oyların çoğunluğunu aldı.

92 yaşındaki Mahathir, 10 Mayıs'ta Kral tarafından verilen yetkiyle yemin ederek Başbakan olarak resmi görevine başladı.

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