Abdullah Gül'ü sevindiren seçim sonucu: Arkadaşıma iftira atılmıştı

Malezya'da eski Başbakan Mahathir Muhammed, aktif siyaseti bıraktıktan 15 yıl sonra muhalefet koalisyonunun adayı olarak girdiği genel seçimlerde yeniden iktidar yolunda.
Mahathir, bir zamanlar lideri olduğu Birleşik Malaylar Ulusal Örgütü'nün (UMNO) ve onun lideri, eski öğrencisi Başbakan Necip Rezak'ın başını çektiği iktidar koalisyonunu mağlup ederek birinci çıktı.
İKTİDARA GELEN EN YAŞLI LİDER
92 yaşındaki Mahathir, hükümet kurup başbakan olması halinde dünyanın seçimle iktidara gelen en yaşlı lideri olacak.
GÖREVİ DEVREDECEK
Mahathir seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, başbakanlık görevini, 1998 yılında kendi kabinesinde görev yaparken ekonomi politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle ters düştüğü, eski Maliye Bakanı Enver İbrahim'e devredeceğini açıklamıştı.
ABDULLAH GÜL'DEN TEBRİK MESAJI
Abdullah Gül, Malezya'daki seçimlerin ardından tebrik mesajı yayınladı.
BLOK KAZANDI
Twitter'dan açıklama yapan Gül, şu ifadeleri kullandı: "Bir iftira sebebiyle uzun yıllar hapiste olan İslam dünyasının en parlak siyasetçilerinden olan Enver İbrahim’in de içinde olduğu blok Malezya’daki seçimlerden galip çıktı. Yakın arkadaşım Enver’in tekrar özgürlüğüne kavuşacak olmasından büyük sevinç duydum."
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