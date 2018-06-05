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Malezya Ekonomi Bakanından eski Başbakana yolsuzluk suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 16:11 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Lim Guan Eng: - "Henüz yüzde 13'ü tamamlanmış bir proje için ödemelerin yüzde 88'inin (2 milyar dolar) yapılmış olduğunu görünce şok oldum. Bu kadar az işe neden bu kadar çok para verilir anlayamıyorum"

Malezya Ekonomi Bakanı Lim Guan Eng eski Malezya Başbakanı Necip Rezak dönemindeki iki gaz boru hattı projesine yapılan ödemeleri skandal olarak değerlendirdi.

Eng ödemelere ilişkin yolsuzluk ithamında bulunarak, "Henüz yüzde 13'ü tamamlanmış bir proje için ödemelerin yüzde 88'inin (2 milyar dolar) yapılmış olduğunu görünce şok oldum. Bu kadar az işe neden bu kadar çok para verilir anlayamıyorum." dedi.

Konunun takipçisi olacağını belirten Eng, "Eski Başbakan Necip ve dönemin ekonomi bakanını buraya çağırıp bu konuyu detaylıca konuşmak isterdim." ifadelerini kullandı.

Eng, bu konunun Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna raporlanacağını sözlerine ekledi.

Malezya Savunma Bakanı Mohamad Sabu da 2002 yılında Necip Rezak'ın savunma bakanı olduğu dönemde Fransa'dan alınan denizaltılarla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırması için özel bir ekibin kurulacağını belirtmişti.

Necip'in 2002 yılında Savunma Bakanı olduğu dönemde, 1 milyar avro değerinde iki Scorpene sınıfı ve bir Agosta sınıfı denizaltı satın alınmıştı.

Ülkede aracılara fazla komisyonlar ödendiği ve yolsuzluk yapıldığı ileri sürülmüştü.

Geçen ayki genel seçimlerde Necip'i yenerek başbakan olan Mahathir Muhammed, ülkede yapılan yolsuzluklarda adı geçenlerin cezalandırılacağını ve çalınan paraların geri alınacağını açıklamıştı.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Malezya'nın ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıl iktidarda kalan Birleşik Malay Ulusal Partisi'nin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.

1MDB soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

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