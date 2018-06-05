Malezya Ekonomi Bakanından eski Başbakana yolsuzluk suçlaması

Malezya Ekonomi Bakanı Lim Guan Eng eski Malezya Başbakanı Necip Rezak dönemindeki iki gaz boru hattı projesine yapılan ödemeleri skandal olarak değerlendirdi.

Eng ödemelere ilişkin yolsuzluk ithamında bulunarak, "Henüz yüzde 13'ü tamamlanmış bir proje için ödemelerin yüzde 88'inin (2 milyar dolar) yapılmış olduğunu görünce şok oldum. Bu kadar az işe neden bu kadar çok para verilir anlayamıyorum." dedi.

Konunun takipçisi olacağını belirten Eng, "Eski Başbakan Necip ve dönemin ekonomi bakanını buraya çağırıp bu konuyu detaylıca konuşmak isterdim." ifadelerini kullandı.

Eng, bu konunun Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna raporlanacağını sözlerine ekledi.

Malezya Savunma Bakanı Mohamad Sabu da 2002 yılında Necip Rezak'ın savunma bakanı olduğu dönemde Fransa'dan alınan denizaltılarla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırması için özel bir ekibin kurulacağını belirtmişti.

Necip'in 2002 yılında Savunma Bakanı olduğu dönemde, 1 milyar avro değerinde iki Scorpene sınıfı ve bir Agosta sınıfı denizaltı satın alınmıştı.