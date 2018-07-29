HABER

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 22:30 | Son Güncelleme

Halkın yaptığı bağışlar iki ayda 41 milyon dolara ulaştı

Malezya halkı, ülkenin dış borçlarının ödenmesine katkı sağlamak için hükümetin kurduğu "Ümit Fonu"na şimdiye kadar 41 milyon dolar bağışta bulundu.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Fonu ile iki ayda halktan toplanan miktarın 41 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

Malezya'nın Maliye Bakanı Lim Guan Eng, ne kadar para toplanacağı ile ilgili bir hedef olmadığını belirterek, halkın yaptığı bağışların ülkenin menfaatleri doğrultusunda kullanılacağını kaydetti.

Malezya halkı, 30 Mayıs'ta faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.

Malezya'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar dış borcu bulunuyor.

Ülkede tasarruf tedbirleri kapsamında bakanların maaşları da yüzde 10 düşürülmüştü.

PARTNERTatlıöz’e sürpriz partiTatlıöz’e sürpriz parti
CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...
Down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek olduDown sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malezya ülke borcu ümit fonu

En Çok Okunan Haberler

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

ABD ile rahip geriliminde yeni perde! Bir açıklama daha

ABD ile rahip geriliminde yeni perde! Bir açıklama daha

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...

CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.