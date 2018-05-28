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Malezya hızlı tren projesinden vazgeçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:13 | Son Güncelleme

Malezya hızlı tren projesinden vazgeçti

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, başkent Kuala Lumpur ve Singapur arasında yapılması planlanan hız tren projesinin, masrafları azaltma önlemleri çerçevesinde iptal edilmesine karar verildiğini söyledi.

Şinhua ajansının haberine göre Mahathir, düzenlediği basın toplantısında, Kuala Lumpur-Singapur arasını 90 dakikaya düşürecek hızlı tren projesinin çok maliyetli olduğunu belirtti.

Bu nedenle projenin iptal edilmesi kararı aldıklarını belirten Mahathir, Malezya'nın bu kararı nedeniyle 126 milyon dolarlık ceza ödemesinin gerekeceğini ifade etti.

İki ülke arasında 2016'da imzalanan anlaşmaya göre, hızlı tren projesinin 2026'ya kadar tamamlanması hedefleniyordu. Projeye göre, arabayla en az 4 saat süren mesafenin hızlı trenle 90 dakikaya düşmesi bekleniyordu.

Malezya Başbakanı Mahathir, yeni hükümetin, masrafları azaltma önlemleri çerçevesinde bakan maaşlarında yüzde 10 kesintiye gideceğini açıklamıştı.

Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimi, Mahathir Muhammed liderliğindeki Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakı kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hızlı tren Malezya proje Singapur

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