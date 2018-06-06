HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Malezya Merkez Bankası Başkanından istifa mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 09:32 | Son Güncelleme

Başbakan Mahathir Muhammed, Merkez Bankası Başkanı Muhammad İbrahim'in istifa mektubu sunduğunu açıkladı

Malezya Merkez Bankası (BNM) Başkanı Muhammad İbrahim, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e istifa mektubunu sundu.

Bernama Haber Ajansında yer alan habere göre, Mahathir, yaptığı açıklamada, Muhammed'in istifa talebini doğruladı.

Mahathir, "Kendisi bize istifa mektubunu iletmiştir ancak henüz karar vermiş değiliz." dedi.

İstifa mektubunun kabul olması için Kral Sultan Muhammed tarafından onaylaması gerekiyor.

Merkez Bankasının 8. Başkanı olan Muhammed 2016'da göreve gelmişti.

Başbakan Mahathir'in 9 Mayısta gerçekleşen genel seçimleri kazanmasıyla Başsavcı Muhammed Apandi Ali ve Yolsuzluk Mücadele Komisyonu Başkanı Dzulkifli Ahmet de istifa etmişti.

Eski Başbakan Necip Rezak'ın adının geçtiği "1MalaysiaDevelopment Bhd" (1MDB) yolsuzluk soruşturmasında Necip'i temize çıkartan Apandi'nin istifası dün onaylanmış, göreve Hint asıllı Tommy Thomas getirilmişti.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Ülkede 2009'dan bu yana başbakanlık görevinde bulunan, Malezya'nın ikinci başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıldır iktidardaki Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.

1MDB soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in kendisini aklaması gerektiğini savunarak günlerce sokaklarda başbakan aleyhine gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon dolarının Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip de paranın bağış olarak geldiğini söyleyerek bunun iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise paranın 1MDB adlı yatırım şirketinden geldiğini, siyasi destek sağlama ve Necip'in kişisel ihtiyaçları için kullanıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine parti içindeki muhaliflerin ve soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
Meteoroloji saat verdi! İstanbul hava durumu ile ilgili son tahminMeteoroloji saat verdi! İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin
3 aylık kursta 6 dilde eğitim3 aylık kursta 6 dilde eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malezya 1MDB Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed Malezya Merkez Bankası

En Çok Okunan Haberler

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Demirtaş'tan flaş miting mesajı: 11:00'da görüşmek üzere

Demirtaş'tan flaş miting mesajı: 11:00'da görüşmek üzere

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Ufak Tefek Cinayetler'de üst üste iki cinayet! Kimler öldü?

Ufak Tefek Cinayetler'de üst üste iki cinayet! Kimler öldü?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genel af 2018'de çıkacak mı? İYİ Parti'den genel af yorumu

Genel af 2018'de çıkacak mı? İYİ Parti'den genel af yorumu

Muğla'da FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

Muğla'da FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

Meteoroloji saat verdi! İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin

Meteoroloji saat verdi! İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin

İsmail Metin Temel Paşa'ya hain pusu!

İsmail Metin Temel Paşa'ya hain pusu!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.