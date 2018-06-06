Malezya Merkez Bankası Başkanından istifa mektubu

Ülkede 2009'dan bu yana başbakanlık görevinde bulunan, Malezya'nın ikinci başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıldır iktidardaki Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.

Başbakan Mahathir'in 9 Mayısta gerçekleşen genel seçimleri kazanmasıyla Başsavcı Muhammed Apandi Ali ve Yolsuzluk Mücadele Komisyonu Başkanı Dzulkifli Ahmet de istifa etmişti.

İstifa mektubunun kabul olması için Kral Sultan Muhammed tarafından onaylaması gerekiyor.

Mahathir, "Kendisi bize istifa mektubunu iletmiştir ancak henüz karar vermiş değiliz." dedi.

Bernama Haber Ajansında yer alan habere göre, Mahathir, yaptığı açıklamada, Muhammed'in istifa talebini doğruladı.

1MDB soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in kendisini aklaması gerektiğini savunarak günlerce sokaklarda başbakan aleyhine gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon dolarının Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip de paranın bağış olarak geldiğini söyleyerek bunun iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise paranın 1MDB adlı yatırım şirketinden geldiğini, siyasi destek sağlama ve Necip'in kişisel ihtiyaçları için kullanıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine parti içindeki muhaliflerin ve soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.

