Malezya Moro Müslümanlarına yönelik özerklik yasasından memnun

Malezya, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı onaylayan Filipinler hükümetini tebrik etti.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yasanın onaylanmasının Filipinler için tarihi bir adım olduğu belirtildi.

Malezya'nın barış müzakerelerinde arabuluculuk yaptığı anımsatılan açıklamada, "Malezya, Moro Müslümanlarının bölgede siyasi yapılanması hazırlıklarında yardımcı olmaya devam edecek. Bölgede barış ve istikrarın uzun süreli olacağına inanıyoruz. Filipinler hükümetini yasayı onaylamasından dolayı tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Malezya, 2012 yılında başlayan barış müzakerelerinde Filipinler devleti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) arasındaki görüşmelerde ara bulucu olarak yer aldı.

Filipinler, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası dün Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylanmıştı. Yasanın en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyor.

Filipinler devleti ile Morolu Müslümanlar arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü.

Moro halkının nüfusu bugün 10 milyonun üzerinde. Moroların en yoğun yaşadığı bölgeler Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, Tawi Tawi ve Basilan olarak sıralanıyor.

