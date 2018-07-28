HABER

Malezya Moro Müslümanlarına yönelik özerklik yasasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 16:03 | Son Güncelleme

Malezya, yasayı onaylayan Filipinler hükümetini tebrik etti

Malezya, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı onaylayan Filipinler hükümetini tebrik etti.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yasanın onaylanmasının Filipinler için tarihi bir adım olduğu belirtildi.

Malezya'nın barış müzakerelerinde arabuluculuk yaptığı anımsatılan açıklamada, "Malezya, Moro Müslümanlarının bölgede siyasi yapılanması hazırlıklarında yardımcı olmaya devam edecek. Bölgede barış ve istikrarın uzun süreli olacağına inanıyoruz. Filipinler hükümetini yasayı onaylamasından dolayı tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Malezya, 2012 yılında başlayan barış müzakerelerinde Filipinler devleti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) arasındaki görüşmelerde ara bulucu olarak yer aldı.

Filipinler, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası dün Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylanmıştı. Yasanın en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyor.

Filipinler devleti ile Morolu Müslümanlar arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü.

Moro halkının nüfusu bugün 10 milyonun üzerinde. Moroların en yoğun yaşadığı bölgeler Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, Tawi Tawi ve Basilan olarak sıralanıyor.

PARTNERHavada doğan kabin memurunun inanılmaz hikayesiHavada doğan kabin memurunun inanılmaz hikayesi
Dinamit patlaması sonucu ölen madencinin cenazesi memleketine gönderildiDinamit patlaması sonucu ölen madencinin cenazesi memleketine gönderildi
Tire'de incir bahçelerini dolu vurduTire'de incir bahçelerini dolu vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malezya Filipinler Moro Müslümanları

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

Alman polisi Türk gencin başına çuval geçirdi!

Alman polisi Türk gencin başına çuval geçirdi!

115 yaşındaki Mehmet dede 3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü

115 yaşındaki Mehmet dede 3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü

CHP'li vekile yanıt: Cumhurbaşkanına soru soramazsınız

CHP'li vekile yanıt: Cumhurbaşkanına soru soramazsınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.