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Malezya, Shaariibuu'nun katil zanlısının iadesi için adım atmaya hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 00:07 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eski başbakan Necip Rezak'ın çevirmenliğini yapan Moğolistanlı mankenin öldürülmesine ilişkin bir numaralı şüpheli olan Necip'in koruması Sirul Azhar'ın Avustralya'dan iadesinin sağlanması amacıyla hakkındaki idam cezasının kaldırılabileceğini açıkladı

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Moğolistanlı mankenin öldürülmesi ile ilgili, Avustralya'da bulunan zanlının iade edilmesi için hakkındaki idam cezasının kaldırılabileceğini söyledi.

Free Malaysia Today sitesinde yer alan habere göre, Mahathir, yaptığı açıklamada, 2005'te Necip'in çevirmenliğini yapan 28 yaşındaki Moğolistanlı manken Altantuya Shaariibuu'nu öldürmek suçundan hüküm giyen Necip'in koruması Sirul Azhar Umar'ın, Avustralya'dan iadesi için yeni adım atmaya hazır olduklarını bildirdi.

Mahathir, Avustralya'nın şimdiye kadar iade etmeme gerekçesi olarak ortaya attığı idam cezasının Umar için kaldırılabileceğini belirtti.

Malezya Başbakanı, soruşturmanın aydınlanması açısından Umar hakkındaki idam kararını kaldırılabileceklerini ve bu cezanın hapis cezasına dönüştürülebileceğini kaydetti.

Öte yandan Shaariibuu'nun ailesinin Malezya'ya gelerek Mahathir ile görüşeceği iddia edildi.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e dava dosyasının tekrar açılması için çağrıda bulunmuştu.

- Moğolistanlı Shaariibuu cinayeti

2005'te Necip Rezak’ın çevirmenliğini yapan 28 yaşındaki Moğolistan vatandaşı manken Altantuya Shaariibuu, kaçırıldıktan sonra vurularak öldürülmüş ve cesedi orduya ait patlayıcılarla imha edilmişti.

Olayla ilgili Necip'in korumalarından 2'si tutuklanmıştı. Tutuklanan korumalardan Sirul, "Önemli insanlardan emir aldım." ifadelerini kullanmıştı. Yargılama sürecinde kefaletle serbest bırakılan Sirul, Avustralya’ya kaçmıştı.

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Malezya Altantuya Shaariibuu eski malezya başbakanı necip rezak Mahathir Muhammed

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