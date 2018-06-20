Malezya Suudi Arabistan'daki askerlerini geri çekebilir

KUALA LUMPUR/ Malezya'da yeni hükümetin, Suudi Arabistan'da konuşlandırılan askerlerini geri çekmeyi planladığı bildirildi.
Bernama ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Sabu, Suudi Arabistan'da asker bulundurmanın Malezya'yı dolaylı olarak bölgesel çatışmaların içine çekebileceği uyarısında bulunarak bu ülkede asker bulundurmayı gözden geçireceklerini belirtti.
Malezya askerlerinin Suudi Arabistan'da bulundukları sürede ne Yemen'deki savaşa ne de DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlara dahil olduğunu vurgulayan Bakan Sabu, "Malezya bugüne dek dış politikasında daima tarafsız hareket etmiş ve hiçbir zaman herhangi bir dünya gücünün siyasi ideolojisi lehine siyaset izlememiştir. Soğuk Savaş döneminde Bağlantısızlar Hareketi içinde yer almamız ve hatta başkanlığını yapmamız bunun en güzel örneğidir." dedi.
Sabu, bu bağlamda eski Başbakan Necip Rezak liderliğindeki hükümetin Suudi Arabistan'a asker yollama kararını gözden geçireceklerini ve değerlendirmelerin ardından askerlerin geri çekilmesine karar verilebileceğini ifade etti.
Öte yandan Sabu, Malezya'da bulunan askerlerin olası bir kriz halinde Yemen'de bulunan Malezya vatandaşlarını ülkeden tahliye etmek için hazır olduğunu bildirdi.
Ülkede ne kadar Malezya askeri olduğuna dair bilgi verilmedi.
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