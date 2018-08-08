Malezya, Suudi destekli terörle mücadele merkezini kapattı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın yeni hükümeti, geçen yıl Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından ülkede açılan terörle mücadele merkezini kapatma kararı aldı.
Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Kuala Lumpur'daki, Kral Selman Uluslararası Barış Merkezi'nin (King Salman Center for International Peace) faaliyetlerine derhal son vereceğini belirtti.
Kapanış nedeni belirtilmeyen merkezin işlevinin, tasfiye edildiği Malezya Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından yürütüleceği bildirildi.
Eski savunma bakanı olan muhalefet milletvekili Hishammuddin Hussein ise, merkezin, büyük çoğunluğu Müslüman olan Malezya'yı, Suudi Arabistan ile birlikte, şiddet yanlısı aşırılık ve ideolojilere karşı mücadelede ön plana çıkarmayı hedeflediğini söyleyerek, bunu kapatmanın, ülke için bir kayıp olduğu eleştirisini getirdi.
"Aşırılıklarla mücadeleyi" hedeflediği belirtilen merkezin açılışı, Kral Salman'ın geçen yıl, Malezya eski Başbakanı Necip Rezak'ı ziyareti sırasında duyurulmuştu.
Malezya Savunma Bakanı Sabu, haziran ayı sonunda, Suudi Arabistan'da konuşlandırılan askerlerini geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı.
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