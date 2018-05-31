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Malezya tartışmalı kayalıkları ada yapmayı planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

Başbakan Mahathir Muhammed, "Orta Kayalar" bölgesini ada yapmayı planladıklarını açıkladı

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Singapur ile tartışma konusu olan Orta Kayalar'ı ada yapmayı planladıklarını belirtti.

"New Straits Times" gazetesinin haberine göre, Mahathir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının (ICJ) kararıyla 2008'de Malezya'ya ait olduğu kararlaştırılan "Orta Kayalar" bölgesini geliştirerek ada haline getirmek istediklerini ifade etti.

Mahathir, iki ülke arasındaki sularda bulunan kayalıkları birleştirilerek adaya dönüştürüp kullanılabilir hale getirmek istediğini ancak bunun şimdilik sadece bir plan olduğunu söyledi.

Söz konusu kayalıklar, 1993 yılından bu yana iki ülke arasında tartışma konusu olmuştu. ICJ'ye taşınan tartışma, 2008'de Malezya lehine sonuçlanmıştı.

Singapur'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

9 Mayıs'taki genel seçimleri kazanarak başbakan olan Mahathir'in Singapur ile ilgili kararları dikkati çekiyor.

Mahathir, geçen hafta da başkent Kuala Lumpur ve Singapur arasında yapılması planlanan hızlı tren projesinin tasarruf önlemleri çerçevesinde iptal edilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

Kuala Lumpur-Singapur arasını 90 dakikaya düşürecek hızlı tren projesinin çok maliyetli olduğunu belirten Mahathir, Malezya'nın bu kararı nedeniyle 126 milyon dolarlık ceza ödemesinin gerekeceğini ifade etmişti.

Singapur, 9 Ağustos 1965'te Malezya’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.

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Malezya Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed Singapur

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