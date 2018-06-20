"Malezya, Türkiye gibi Batı'dan bağımsızlaşmalı"

İSTANBUL (AA) - Malezya'da hükümetin ortağı Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim, Malezya'nın artık Çinlilerin, Amerikalıların veya İngilizlerin gündemine tabi olmasını istemediğini belirterek, ''Türkiye kendi geleceğini, kendi gündemini Batı'dan bağımsız bir şekilde gerçekleştirdi. Biz de Malezya'da bu özgürlüğü, bu gündemi sağlayabilmeliyiz.'' dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında (SETA) düzenlenen ''İslam Dünyasının Geleceği ve Malezya'nın Demokrasiye Geçişi'' konulu konferansında, Türkiye'nin hem dünyada hem de İslam ülkeleri içinde büyük bir önem teşkil ettiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de bulunduğunu dile getiren İbrahim, şöyle devam etti:

"2015'te tekrar hapishaneye girdim. Bir ay sonra Erdoğan, damadım ve eşimi Türkiye'ye davet etti. Eşimle çok duygusal bir görüşme gerçekleşmiş aralarında. 'Türkiye’de bizim misafirimiz olun, geri dönmeyin.' demiş. Erdoğan eşim Azize’ye 'Enver’e söyle hapishaneden çıkar çıkmaz bizi ziyaret etsin' demiş ve şimdi bu teklife cevap amacıyla buradayım. Türkiye'de seçimler var. Doğrusunu isterseniz nasıl yorumlara neden olacağı çok da umursadığım bir durum değil. Çünkü 'bittim' dediğim bir dönemde adaletin ne merhaleye geldiğini, dostluğun, kardeşliğin ve özgürlüğün ne anlama geldiğini biliyorum. Ve bu nedenle hiç tereddüt etmeden Türkiye'ye, davete icabet etmeye geldim.''