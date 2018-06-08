Malezya ve Singapur 1MDB yolsuzluk soruşturması için anlaştı

Malezya eski başbakanı Necip Rezak'ın da adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd" (1MDB) yolsuzluk soruşturmasında, Malezya ve Singapur hükümetleri ortak hareket etme konusunda anlaştı.
Channel News Asia'da yer alan habere göre, iki ülke, Malezya tarihinin en büyük yolsuzluğu olarak gösterilen 1MDB için ortak hareket etme kararı aldı.
Malezya ve Singapur'un Başsavcılık, Ticaret Bakanlığı ve Para Yönetim Merkezlerinden temsilciler, 1MDB soruşturmasını ele alan bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantı sonunda yayınlanan ortak bildiride, "Singapur 2015 yılından bu yana 1MDB konusunda araştırmalar yapıyor. Bugünkü anlaşmayla 1MDB konusunda ortak hareket ederek karşılıklı bilgi desteği sağlayacağız." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca, Singapur'un, Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun dün arama kararı çıkardığı 1MDB yolsuzluk soruşturmasında "kilit adam" olarak gösterilen, "SRC International" adlı yatırım şirketinin başkanı Low'u daha önce İnterpol'e bildirdiği kaydedildi.
Singapur Maliye Denetleme Kurumu, 2016 yılında 1MDB soruşturması çerçevesinde Falcon adlı özel banka ile İsviçre merkezli BSI Grubunun faaliyetlerini durdurmuştu.
Söz konusu bankanın 2013-2015 yıllarında müşteri kabul ve işlem gözetiminde zafiyet gösterdiği, bunun, bankaların sorumlu olduğu yükümlülüklerin ihlali anlamına geldiği ifade edilmişti.
Kurumdan yapılan açıklamada da Falcon bankasının, 1MDB soruşturmasıyla bağlantılı olarak kara para aklamaya konu olduğu, bankanın Singapur şubesinin yanı sıra İsviçre'deki merkez şubesinin üst düzey yönetiminin usulsüzlük yaptığının tespit edildiği belirtilmişti.
Singapur Mali Denetleme kurumu yetkilileri, soruşturmanın uluslararası kurumlarla ortaklaşa yürütüldüğünü belirtmiş, bankanın Singapur şube yöneticisi Jens Sturzenegger tutuklanmıştı.
1MDB soruşturması, Singapur'un yanı sıra ABD, İsviçre, Hong Kong, Lüksemburg ve Birleşik Arap Emirliklerinde yürütülüyor.
Malezya'da iki hafta önce 1MDB yolsuzluk soruşturması kapsamında, Necip ile bağlantılı bazı evlere düzenlenen operasyonlarda, 114 milyon Malezya Ringgiti (yaklaşık 28,6 milyon ABD Doları) nakit paranın yanı sıra 400'den fazla lüks çanta, mücevher ve saat ele geçirilmişti.
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