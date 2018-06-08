Malezya ve Singapur 1MDB yolsuzluk soruşturması için anlaştı

Malezya eski başbakanı Necip Rezak'ın da adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd" (1MDB) yolsuzluk soruşturmasında, Malezya ve Singapur hükümetleri ortak hareket etme konusunda anlaştı.

Channel News Asia'da yer alan habere göre, iki ülke, Malezya tarihinin en büyük yolsuzluğu olarak gösterilen 1MDB için ortak hareket etme kararı aldı.

Malezya ve Singapur'un Başsavcılık, Ticaret Bakanlığı ve Para Yönetim Merkezlerinden temsilciler, 1MDB soruşturmasını ele alan bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonunda yayınlanan ortak bildiride, "Singapur 2015 yılından bu yana 1MDB konusunda araştırmalar yapıyor. Bugünkü anlaşmayla 1MDB konusunda ortak hareket ederek karşılıklı bilgi desteği sağlayacağız." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Singapur'un, Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun dün arama kararı çıkardığı 1MDB yolsuzluk soruşturmasında "kilit adam" olarak gösterilen, "SRC International" adlı yatırım şirketinin başkanı Low'u daha önce İnterpol'e bildirdiği kaydedildi.

Singapur Maliye Denetleme Kurumu, 2016 yılında 1MDB soruşturması çerçevesinde Falcon adlı özel banka ile İsviçre merkezli BSI Grubunun faaliyetlerini durdurmuştu.