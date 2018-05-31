Malezya ve Singapur heyeti 1MDB için görüştü

Malezya eski başbakanı Necip Rezak'ın da adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd" (1MDB) yolsuzluk soruşturması kapsamında, Malezyalı soruşturma ekipleri Singapurlu heyetle bir araya geldi.

New Straitis Times'da yer alan habere göre, başkent Kuala Lumpur'da, Singapur'da 1MDB ile bağlantılı yürütülen soruşturmaya ilişkin ortak hareket edilmesi ve Singapur tarafından elde edilen delillerin incelenmesi için taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti.

Görüşmede, 1MDB yolsuzluk soruşturmasının detaylarının ele alındığı kaydedildi.

Singapur Maliye Denetleme Kurumu, 2016 yılında 1MDB soruşturması çerçevesinde Falcon adlı özel banka ile İsviçre merkezli BSI Grubu'nun faaliyetleri durdurmuştu.

Söz konusu bankanın 2013-2015 yıllarında müşteri kabul ve işlem gözetiminde zafiyet gösterdiği, bunun, bankaların sorumlu olduğu yükümlülüklerin ihlali anlamına geldiği ifade edilmişti.

Kurumdan yapılan açıklamada da Falcon bankasının, 1MDB soruşturmasıyla bağlantılı olarak kara para aklamaya konu olduğu, bankanın Singapur şubesinin yanı sıra İsviçre'deki merkez şubesinin üst düzey yönetiminin usulsüzlük yaptığının tespit edildiği belirtilmişti.