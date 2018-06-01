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Malezya'da 15 terör şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

Malezya'da 15 terör şüphelisi yakalandı

Malezya'da terör saldırısı planladığından şüphelenilen 15 kişi yakalandı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, terörle mücadele ekiplerinin 27 Mart - 9 Mayıs arasında ülke genelinde düzenlediği operasyonlarda saldırı hazırlığı yaptığı ileri sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

Ulusal Polis Şefi Mohamad Fuzi Harun, yaptığı açıklamada, şüpheliler arasında 2 Afrikalının yanı sıra 6 Filipinler, bir Bangladeş vatandaşının da olduğu bilgisini verdi.

Gözaltına alınan Malezyalılar arasında 17 yaşındaki bir öğrenci bulunuyor. DEAŞ üyesi olduğundan şüphelenilen öğrencinin evinde çeşitli kilise, Hindu ve Budist tapınaklarına saldırı düzenlemek üzere hazırlanan 6 molotofkokteyli bulunduğu belirtildi.

51 yaşındaki kadın şüphelinin de geçen ay yapılan genel seçimde oy verme merkezlerine otomobille saldırı düzenlemek üzereyken yakalandığı ifade edildi.

Fuzi, diğerlerinin de DEAŞ üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alındığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
DAEŞ Malezya operasyon terör şüphelisi

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