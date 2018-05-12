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Malezya'da 44 yıl sonra Çin kökenli maliye bakanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 14:36 | Son Güncelleme

Malezya'da 44 yıl sonra Çin kökenli maliye bakanı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da 44 yıl sonra ilk kez Çinli etnik azınlığa mensup bir kişi maliye bakanı görev yapacak.

Başbakan Mahathir Muhammed, 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimin ardından kurulan yeni hükümette maliye bakanlığı görevini Çin kökenli Lim Guan Eng'in yürüteceğini açıkladı.

Lim'in bakanlığa atanmasıyla ülkede 1974'ten bu yana ilk kez bir Çin kökenli, başbakanlıktan sonra hükümetteki en önemli görev olarak kabul edilen bu makama getirilmiş oldu.

Mahathir, ayrıca eski Başbakan Yardımcısı Muhiddin Yasin'i içişleri bakanlığına ve koalisyon ortağı Ulusal Güven Partisi lideri Hacı Muhammed Sabu'yu ise savunma bakanlığına getirildiğini duyurdu.

Başbakan Mahathir, 25 üyeli kabinede yer alacak isimlerin tamamının gelecek hafta kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Mahathir'in liderliğini yaptığı 4 partili koalisyonun ortaklarından Demokratik Eylem Partisi lideri olan Lim, Malezya'nın batısındaki Penang eyaletinin başbakanlığını yürütüyordu.

Mahatir öncülüğündeki Pakatan Harapan (Umut İttifakı) koalisyonu, 9 Mayıs'ta yapılan seçimlerde 222 sandalyeli parlamentodaki 122 sandalye kazanarak ülkeyi İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1957 yılından bu yana yöneten Barisan Nasional (Ulusal Cephe) koalisyonun iktidarına son vermişti.

Malezya'nın bağımsızlığını kazandığı 1957'den 1974'e kadar Çin kökenli 2 maliye bakanı görev yapmıştı. Hüseyin Onn'un 1974'te göreve gelmesinden itibaren bugüne kadar yalnızca Malay etnik grubuna mensup siyasetçiler bu görevi yürütmüştü.

Malezya nüfusunun yüzde 22,6'sını oluşturan Çin kökenliler, Malayların ardından ülkedeki en büyük ikinci etnik grup. Yüzde 50,1'i etnik Malay olan ülkede nüfusun yüzde 11,8'ini "Bumiputra" denilen Malay olmayan yerli toplulukları, yüzde 6,7'sini Hint kökenliler ve yüzde 8,8'ini ise Avrupa ve diğer etnik kökenlerden kişiler oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çinli etnik azınlık Lim Guan Eng Mahathir Muhammed Malay Malezya

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