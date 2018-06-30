Malezya'da 900'den fazla banka hesabı donduruldu

Malezya'da, eski Başbakan Necip Rezak'ın daha önce genel başkanlığını yaptığı Birleşik Malay Ulusal Partisi (UMNO) üyeleri başta olmak üzere 900'den fazla kişinin banka hesabı donduruldu.

"Free Malaysia Today" gazetesinde yer alan habere göre, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), Necip'in de adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında, ülkenin en büyük siyasi partisi UMNO'nun üyeleri başta olmak üzere 900'den fazla kişiye ait banka hesaplarının dondurulmasına karar verdi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, alınan kararın yapılması gereken bir işlem olduğunu belirterek, "UMNO'nun sahip olduğu yüz milyonlarca doların nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Eğer bu paralar 1MDB adlı yatırım şirketinden geliyorsa, bu paraların devlete geri dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahathir, banka hesaplarının dondurulma süresinin MACC'in çalışmalarına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Maliye Bakanı Lim Guan Eng, daha önce yaptığı açıklamada, Necip'in de adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturmasına karışan tüm birey ve siyasi partilerle ilgili gerekenin yapılacağını ifade etmişti.