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Malezya'da alabora olan tekne

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 18:01 | Son Güncelleme

2 kişinin daha cesedine ulaşıldı, kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Malezya'da 3 gün önce alabora olan teknedeki 2 kişinin cesedine daha ulaşıldı.

Bernama haber ajansında yer alan haberde, 3 gün önce Johor eyaleti açıklarında alabora olan teknedeki 2 kişinin daha cesedinin bulunduğu belirtildi.

Malezya Denizcilik İcra Kurumu (APMM) Müdür Yardımcısı Sanifah Yusuf, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar toplam 7 kişinin cesedine ulaşıldığını, 25 kişinin de sağ olarak kurtarıldığını ifade etti. 10 kişinin halen kayıp olduğunu aktaran Sanifah Yusuf, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Endonezya'nın Batam şehrinden 44 yolcusuyla hareket eden tekne, üç gün önce Johor Bahru eyaletinde alabora olmuştu.
Teknenin kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı ve olumsuz hava şartları nedeniyle alabora olduğu bilgisi verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya alabora olan tekne Johor

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