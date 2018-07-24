HABER

Malezya'da deng humması vakaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

Sabah eyaletinde bu yıl bin 791 deng humması vakası görüldü

Malezya'nın Sabah eyaletinde bu yıl bin 791 deng humması vakasına rastlandı.

Bernama haber ajansında yer alan habere göre, Sabah eyaletinde bu yıl 21 Haziran'a kadar toplam bin 791 deng humması vakası görüldü.

Bölgede geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl 666 daha fazla vaka yaşandığı bildirildi.

Sabah Sağlık Birimi Müdürü Christina Rundi, eyalette araştırmaların yapıldığı 26 bölgenin 12'sinde vaka artışının tespit edildiğini kaydetti.

Rundi, bölge halkına temizlik konusunda hassas olmaları uyarısında bulundu.

- Deng humması

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

PARTNERYavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...Yavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...
Antalya OSB'de 19 bin metrekarelik fabrika küle döndü (2)Antalya OSB'de 19 bin metrekarelik fabrika küle döndü (2)
Denizli'de orman yangınıDenizli'de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malezya deng humması

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Kocasının yaptığı iğrençliği duyunca tek bir şey istedi!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi

Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı

Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı

İstanbul'da yol çöktü, otobüsün tekerleği çukura düştü

İstanbul'da yol çöktü, otobüsün tekerleği çukura düştü

6 ay içinde ameliyat olmazsa sonu çok feci

6 ay içinde ameliyat olmazsa sonu çok feci

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.