Malezya'da eski Başbakan Mahathir'e soruşturma

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da gelecek hafta yapılacak genel seçimde muhalefet ittifakının adayı olan eski Başbakan Mahathir Muhammed hakkında, yalan haber yaymak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Kuala Lumpur emniyetinden yapılan açıklamada, Mahathir'in geçen hafta adaylık başvurusu için ülkenin kuzeyinde Langkawi Adası'na giderken uçağının sabotaja uğradığına yönelik dile getirdiği iddiaların, geçen ay parlamentoda kabul edilen yalan haberlerin yayılmasını önlemeye yönelik yasa kapsamında soruşturulduğu bildirildi.
Malezya'da 1981-2003 yılları arasında 22 yıl boyunca başbakanlık yapan Mahathir, Pahang eyaletindeki seçim mitinginin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmadan endişe duymadığını belirtti. Eski başbakan, "Ne gerekçe öne sürerlerse sürsünler. Soruşturmalardan korkmuyorum. Daha önce de soruşturmalar geçirdim." ifadelerini kullandı.
Mahathir, geçen hafta adaylık başvurusu için Kuala Lumpur'dan Langkawi Adası'na gitmek üzere kiraladığı özel uçakta kalkış öncesinde hasar tespit edildiğini, daha sonra yeni uçak kiralamak üzere başvurduğu üç acenteden olumlu yanıt alamadığını, bir acente yetkilisinin kendisine baskı altında olduğunu söylediğini iddia etmişti.
Mahathir Muhammed daha sonra adaya başka bir uçakla giderek aday başvurusunu yapmıştı. Eski başbakan internetteki bloguna olayla ilgili, "Seçimi kazanmak üzere her türlü hileye başvuran bir iktidar partisiyle karşı karşıyayız. Bu hilelerden biri de adaylık başvurularını engellemek. Özellikle de benimkini... Çünkü muhalefet lideriyim. Bu yüzden Langkawi'ye ulaşmamı engellemek üzere uçağa bilinçli olarak müdahale edildiğini düşünüyorum." diye yazmıştı.
Malezya Sivil Havacılık Otoritesi, yaptığı soruşturmada herhangi bir sabotaj izine rastlanmadığını açıklanmıştı. Uçağı kiralayan özel şirket, uçağın ön motorundan kaynaklanan arıza nedeniyle seferini yapamadığını açıklamıştı.
Başbakan Necip Rezak olayın ardından rakibini "yalan siyaseti" yapmakla suçlamıştı.
Necip ve hükümeti, Malezya kalkınma fonu 1MDB ile ilgili yolsuzluk, ABD ve diğer ülkelerde kara apara aklama iddiaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeydi. 92 yaşındaki Mahathir, yıllar sonra siyasete dönerek parçalı haldeki muhalefeti bir araya getirerek seçimde başbakan adayı olmuştu.
Parlamentonun seçim tarihinin açıklanmasından hemen önce jet hızıyla kabul edilen yasa, yalan haber yayma suçuna 6 yıla kadar hapis ve 500 bin Malezya ringgiti (128 bin dolar) para cezası verilmesi öngörüyor.
Muhalefet, iktidarın yasayı 9 Mayıs'ta yapılacak seçimden önce farklı sesleri susturmak amacıyla çıkardığını savunuyor.
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