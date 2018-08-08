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Malezya'da Eski Başbakan Necip hakkında yeni yolsuzluk iddiaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

Kamuya ait 1MDB yatırım fonunun eski bir iştiraki olan SRC International şirketinin Necip'e ait banka hesaplarına 10,3 milyon dolar aktardığı iddia edildi

KUALA LUMPUR (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da Eski Başbakan Necip Rezak hakkında üç yeni yolsuzluk suçlaması yapıldı.

Başsavcılık, Rezak hakkında yolsuzluk ve devleti zarara uğratma suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada eski başbakana üç yeni suçlama yöneltti.

Necip'in kamuya ait "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yatırım fonundaki varlıkları zimmetine geçirdiği iddia edildi. 1MDB fonunun eski bir iştiraki olan SRC International şirketinin Necip'e ait banka hesaplarına 10,3 milyon dolar aktardığı, söz konusu meblağın Necip ve ortakları tarafından zimmete geçirildiği belirtildi.

Rezak söz konusu işlemler nedeniyle 3 kez "emanete hıyanetle" suçlandı.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

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