Malezya'da eski Başbakan Necip hakkındaki yolsuzluk iddiaları

KUALA LUMPUR (AA) - Güney Asya ülkesi Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yayın yasağı getirilmesi için mahkemeye yaptığı talep reddedildi.
Yüksek Mahkeme Yargıcı Muhammed Nazlan Muhammed, 12 Şubat'ta başlayacak yargılama öncesinde, Necip'in avukatlarının yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili talep ettiği yayın yasağını reddetti.
Yargıç Muhammed, böyle bir yasak getirmenin ifade ve basın özgürlüğüne müdahale anlamına geleceğini belirtti.
Malezya'da jüri sistemi olmadığı için mahkeme kararının yayınlar yoluyla etki altına alınmayacağını ifade eden Yargıç Muhammed, basın kanunundaki iftira ve yalan haberlere ceza getiren düzenlemelerin yeterli koruma sağlayacağını kaydetti.
Muhammed Nazlan, "Yayın yasağı tercihi, yasaların adaletin aracı olması prensibine aykırı olacaktır." ifadesini kullandı.
- 1MDB soruşturması
Eski Başbakan Necip, kamuya ait 1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yatırım fonundaki varlıkları zimmetine geçirmekle suçlanmıştı.
"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.
Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.
Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.
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