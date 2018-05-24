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Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın sorgusu bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın sorgusu bitti

PUTRAJAYA (AA) - Malezya'da, "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın Yolsuzlukla Mücadele Dairesindeki sorgusu sona erdi.

Yaklaşık iki hafta önceki seçim yenilgisinin ardından müfettişler tarafından çağrılan Necip'in, Yolsuzlukla Mücadele Dairesindeki sorgusunun ikinci aşaması bugün tamamlandı. Böylece Necip'in sorgulaması tamamlanmış oldu.

Necip, gazetecilere yaptığı açıklamada "Sorguda elimden gelenin en iyisi yaparak ifade verdim. Her şey usulüne uygun bir şekilde tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Malezya polisi, Necip'in de bağlantılı olduğu iddia edilen bazı evlere operasyon düzenlemiş yaklaşık 30 milyon dolar değerinde nakit para ele geçirilmişti.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Malezya'nın ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıl iktidarda kalan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar, Necip'in kendisini aklaması gerektiğini savunarak günlerce sokaklarda başbakan aleyhinde gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip de paranın bağış olarak geldiğini söyleyerek bunun iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise paranın 1MDB adlı yatırım şirketinden geldiğini, siyasi destek sağlamak ve Necip Rezak'ın kişisel ihtiyaçları için kullanıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine parti içindeki muhaliflerin ve soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya 1MDB yolsuzluk soruşturması Necip Rezak

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