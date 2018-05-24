Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın sorgusu bitti

PUTRAJAYA (AA) - Malezya'da, "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın Yolsuzlukla Mücadele Dairesindeki sorgusu sona erdi.

Yaklaşık iki hafta önceki seçim yenilgisinin ardından müfettişler tarafından çağrılan Necip'in, Yolsuzlukla Mücadele Dairesindeki sorgusunun ikinci aşaması bugün tamamlandı. Böylece Necip'in sorgulaması tamamlanmış oldu.

Necip, gazetecilere yaptığı açıklamada "Sorguda elimden gelenin en iyisi yaparak ifade verdim. Her şey usulüne uygun bir şekilde tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Malezya polisi, Necip'in de bağlantılı olduğu iddia edilen bazı evlere operasyon düzenlemiş yaklaşık 30 milyon dolar değerinde nakit para ele geçirilmişti.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Malezya'nın ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıl iktidarda kalan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.