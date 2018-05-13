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Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'tan partisine veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 13:50 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Necip Rezak: - "Bir lider yenilirse ve başarısız olursa bu yenilgiyi kabul edip sorumluluk alması gerekir. Ben bu yenilgiyi tüm kalbimle kabul ediyorum"

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezzak, Genel Başkanı olduğu Birleşik Malaylar Ulusal Örgütü (UMNO) partisinden ayrıldı.

Ülkede 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde iktidarı kaybeden eski Başbakan Necip, 9 yıldır liderliğini yaptığı UMNO partisinden ayrıldığını açıkladı.

Açıklamada, UMNO'nun bu seçimlerde büyük bir mağlubiyete uğradığını belirten Necip, "Bir lider yenilirse ve başarısız olursa, bu yenilgiyi kabul edip sorumluluk alması gerekir. Ben bu yenilgiyi tüm kalbimle kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

UMNO'nun genel başkanlığına eski Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, yardımcılığı görevine de eski Savunma Bakanı Hishammuddin Hüseyin getirildi.

- Seçim sonuçları

Necip'in liderliğini yaptığı UMNO partisinin önderliğindeki Barisan Nasional (Ulusal Cephe) koalisyonu, 9 Mayıs'taki genel seçimlerde 222 sandalyeli federal parlamentoda yalnızca 79 sandalye kazanabildi. Eski Başbakan Mahathir Muhammed öncülüğündeki muhalefet partileri koalisyonu Pakatan Harapan (Umut İttifakı) mecliste 122 sandalye kazanarak seçimden galip ayrıldı.

Seçimler, Ulusal Cephe'nin ülkedeki 60 yıllık kesintisiz iktidarına son verdi. 1981-2003 yılları arasında 22 yıl başbakanlık yapan Mahathir, seçimdeki galibiyetin ardından 92 yaşında yeniden başbakanlık koltuğuna oturdu.

- UMNO 1957'den bu yana iktidardaydı

Başbakan Necip, 2009'dan bu yana başbakanlık görevini yürütürken başında olduğu UMNO, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1957'den beri iktidarı elinde tutuyordu. 65 yaşındaki Necip, ülkenin ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu.

Halkın Umudu ittifakı adıyla bir araya gelen partilerin adayı olarak seçime giren Mahathir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dostu olarak biliniyor. 1981-2003 yıllarında başbakanlık yapan Mahathir, Malezya'da en uzun dönem bu görevi yürüten siyasetçi unvanına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya Birleşik Malaylar Ulusal Örgütü (UMNO)

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