Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'tan partisine veda

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezzak, Genel Başkanı olduğu Birleşik Malaylar Ulusal Örgütü (UMNO) partisinden ayrıldı.

Ülkede 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde iktidarı kaybeden eski Başbakan Necip, 9 yıldır liderliğini yaptığı UMNO partisinden ayrıldığını açıkladı.

Açıklamada, UMNO'nun bu seçimlerde büyük bir mağlubiyete uğradığını belirten Necip, "Bir lider yenilirse ve başarısız olursa, bu yenilgiyi kabul edip sorumluluk alması gerekir. Ben bu yenilgiyi tüm kalbimle kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

UMNO'nun genel başkanlığına eski Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, yardımcılığı görevine de eski Savunma Bakanı Hishammuddin Hüseyin getirildi.

- Seçim sonuçları

Necip'in liderliğini yaptığı UMNO partisinin önderliğindeki Barisan Nasional (Ulusal Cephe) koalisyonu, 9 Mayıs'taki genel seçimlerde 222 sandalyeli federal parlamentoda yalnızca 79 sandalye kazanabildi. Eski Başbakan Mahathir Muhammed öncülüğündeki muhalefet partileri koalisyonu Pakatan Harapan (Umut İttifakı) mecliste 122 sandalye kazanarak seçimden galip ayrıldı.