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Malezya'da eski başbakanı temize çıkaran başsavcı görevinden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:42 | Son Güncelleme

Başbakan Mahathir Muhammed: - “Başsavcı Apandi’nin izne ayrılmasını istedik” - "Elimizde kendisiyle ilgili birçok rapor ve suç duyurusu var. Ancak her suç duyurusuyla birilerine yaptırım uygulayamayız. Bunların resmi olanlarını değerlendirip gerekeni yapacağız” - Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Dzulkifli Ahmet istifa etti

ANKARA (AA) – Malezya'da bir yatırım şirketiyle ilgili yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak’ın suçsuz olduğuna karar veren başsavcı Apandi Ali, ülkenin yeni Başbakanı Mahathir Muhammed’in talimatıyla görevden uzaklaştırıldı.

Mahathir bugün düzenlediği basın toplantısında, eski Başbakan Necip'i hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında temize çıkaran başsavcı Mohamed Apandi’nin görevini bırakarak izne ayrılmasını istediklerini söyledi.

Söz konusu yatırım şirketinin adının "1MalaysiaDevelopment Bhd" olmasından dolayı "1MDB" diye adlandırılan soruşturmasıyla ilgili gerekli adımların atılacağını ve hatası olanlara karşı hukuki işlemlerin uygulanacağını ifade eden Mahathir, “Başsavcı Apandi’nin izne ayrılmasını istedik. Elimizde kendisiyle ilgili birçok rapor ve suç duyurusu var. Ancak her suç duyurusuyla birilerine yaptırım uygulayamayız. Bunların resmi olanlarını değerlendirip gerekeni yapacağız.” diye konuştu.

- Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı istifasını sundu

Öte yandan ülkedeki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Dzulkifli Ahmet bugün görevinden istifa etti.

Başbakan Mahathir istifayı doğrulayarak, Dzulkifli’nin bu kararı kendi isteğiyle verdiğini kaydetti. “Dzulkifli isteseydi görevine devam edebilirdi ama o ayrılmayı tercih etti.” ifadelerini kullanan Mahathir, yeni atamayı yarın yapmayı planladıklarını söyledi.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Ülkede 2009 yılından bu yana başbakanlık görevinde bulunan Malezya’nın ikinci başbakanı Tun Abdul Rezak’ın oğlu ve 56 yıldır iktidarda olan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Rezak'ın kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip Rezak'ın kendisini aklaması gerektiğini savunarak günlerce sokaklarda başbakan aleyhine gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Rezak'ın beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon dolarının Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Başbakan Rezak da paranın bağış olarak geldiğini söyleyerek bunun iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise paranın 1MDB adlı yatırım şirketinden geldiğini, siyasi destek sağlama ve Necip Rezak'ın kişisel ihtiyaçları için kullanıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine parti içindeki muhaliflerin ve soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.

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