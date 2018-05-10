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Malezya'da genel seçimde zafer Mahathir'in

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 09:47 | Son Güncelleme

Mahathir liderliğindeki Halkın Umudu ittifakı, 122 milletvekili ederek mecliste çoğunluğu sağladı - Sandalye sayısı 79'a düşen Başbakan Necip, halkın verdiği kararı kabul ettiklerini açıkladı

Malezya'da dün yapılan genel seçimde eski Başbakan Mahathir Muhammed öncülüğündeki ittifak birinci çıkarak mecliste çoğunluğa ulaştı.

Seçim Kurulu, Mahathir'in Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının 222 sandalyeli parlamentoda 122 sandalye kazandığını açıkladı.

Mahathir'in rakibi ve halihazırdaki Başbakan Necip Rezak liderliğindeki Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) sandalye sayısı ise 79'a düştü. UMNO’nun 2013 seçimlerinde 133 sandalye kazanmıştı.

"Ben ve arkadaşlarım halkın verdiği kararı kabul ediyoruz." diyen Necip, hiçbir partinin henüz üstünlük sağlayamadığını iddia etti.

Necip, kimin başbakan olacağına Sultan Muhammed'in karar vereceğini söyledi.

Abdül Hadi Avang liderliğindeki Malezya İslam Partisi'nin (PAS) 18 sandalye kazandığı seçimde 3 bağımsız isim de milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Seçim Komisyonu, kayıtlı yaklaşık 15 milyon seçmenin yüzde 76'sının oy kullandığını açıkladı.

Mahathir, 1981'den 2003'e kadar 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mahathir Muhammed Malezya Necip Rezak

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