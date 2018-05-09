Malezya'da genel seçimler

Malezya'da genel seçimlerde Halkın Umudu (Harapan Rakyat) adıyla giren muhalefet partilerinin aday gösterdiği Mahathir Muhammed, meclisteki sandalyelerin yarıdan fazlasını kazandıklarını iddia etti.

Mahathir, basına yaptığı açıklamada, bugün 222 sandalyeye sahip meclis için yapılan seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, çoğunluğa ulaşmak için gereken 112 sandalyeden fazlasını elde ettiklerini öne sürdü.

Muhalefet lideri, bu sonuçlara göre seçimi kazandıklarını savundu.

İktidarda bulunan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) lideri Başbakan Necip Rezak ise bugün yapması beklenen basın toplantısını yarına erteledi.

Malezya Seçim Komisyonu Başkanı Tan Sri Mohd Haşim Abdullah da oyların sayımına başlanmasının ardından tüm seçim bölgelerinden yeterli verilerin toplanamaması nedeniyle resmi sonuçların açıklanması için vakte ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Malezya, bağımsızlığını kazandığı 1957 yılından bu yana UMNO tarafından yönetiliyor.

65 yaşındaki Necip Rezzak, ülkenin ikinci başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu.

