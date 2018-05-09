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Malezya'da genel seçimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 23:59 | Son Güncelleme

Halkın Umudu ittifakının başbakan adayı Mahathir'in seçimleri kazandığını ilan etmesinin ardından destekçileri kutlamalara başladı - Polisin uyarısı üzerine göstericiler sokaklardan çekildi - Resmi tatil iki gün uzatıldı

ANKARA/KUALA LUMPUR (AA) - Malezya genel seçimlerinde Halkın Umudu (Harapan Rakyat) adıyla giren partilerinin başbakan adayı gösterdiği Mahathir Muhammed'in seçimi kazandıklarını açıklamasının ardından kutlamalara başlayan destekçileri, polisin uyarısı üzerine sokaktan çekildi.

Malezya'da halkın bugün 222 sandalyeli meclis için sandığa gittiği seçimlerde, eski başbakan Mahathir'in destekçileri sokağa dökülerek kutlamalara başladı.

Sayılan oyların açıklanmasını erteleme kararı alan Seçim Komisyonu'nu da protesto eden destekçiler, sandıklardan çıkan sonucun ilan edilmesini talep etti.

Sokaklardaki gösterici sayısının artması üzerine bir açıklama yapan Polis Müdürü Tan Sri Mohamad Fuzi Harun, seçmenlere "sağ duyu" çağrısı yaparak provokatif hareketlerden kaçınmaları uyarısında bulundu.

Polis güçleri, başkentte güvenlik önlemlerini artırırken birçok caddeyi trafiğe kapattı.

Bunun üzerine Mahathir'in destekçilerinin sokaklardan çekildiği gözlendi.

Ayrıca, ülkede seçimler gerekçe gösterilerek bugünkü resmi tatilin iki gün uzatıldığı duyuruldu.

Mahathir, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada mecliste çoğunluğu sağlamak için gereken 112 sandalyenin üzerinde bir destek sağladıklarını belirterek, zaferini ilan etmişti.

Malezya Seçim Komisyonu Başkanı Tan Sri Mohd Haşim Abdullah ise oyların sayımına başlanmasının ardından tüm seçim bölgelerinden yeterli verilerin toplanamaması nedeniyle resmi sonuçların açıklanması için zamana ihtiyaç duyduklarını bildirmişti.

Başbakan Necip Rezzak da bugün yapacağı basın toplantısını yarına ertelemişti.

Rezzak, 2009 yılından bu yana başbakanlık görevini yürütürken, başında olduğu Birleşik Malay Ulusal Partisi (UMNO), ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1957'den beri iktidarı elinde tutuyor. 65 yaşındaki Necip Rezzak, ülkenin ikinci başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu.

Halkın Umudu ittifakı adıyla bir araya gelen partilerin adayı olarak seçime giren Mahatir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dostu olarak biliniyor.

1981-2003 yılları arasında başbakanlık yapan Mahathir, Malezya'da en uzun dönem bu görevi yürüten siyasetçi ünvanına sahip.

Mahatir'in görevi döneminde Malezya ekonomik alanda yaptığı atılımlarla uluslararası alanda rol model haline gelmişti.

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Malezya genel seçimler

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