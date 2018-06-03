Malezya'da halk ülkelerinin borcu için 6,8 milyon dolar topladı

Malezya hükümetinin, ülke borçlarını ödemeye yönelik halkın desteğini öngören "Ümit Fonu"nu faaliyete geçirmesiyle toplanan para 6,8 milyon dolara ulaştı.
Ekonomi Bakanı Lim Guan Eng, düzenlediği basın toplantısında, Ümit Fonu'yla ülke borçlarının ödenmesi için halktan toplanan para miktarının 6,8 milyon dolar olduğunu söyledi.
Malezya halkı, 5 gün önce faaliyete geçen fon için sadece 30 Mayıs günü 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.
Malezya'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor.
"Ümit Fonu"nu faaliyete geçiren Başbakan Mahathir Muhammed, 9 Mayıs'ta genel seçimleri kazanarak göreve geldiğinde ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu.
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