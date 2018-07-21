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Malezya'da kaçak göçmenlere yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 18:23 | Son Güncelleme

Operasyonda 1 Temmuz'dan beri 3 binden fazla kaçak göçmen işçi yakalandı

Malezya'da 1 Temmuz'dan beri devam eden yaşa dışı göç operasyonunda kaçak çalışan 3 binden fazla yabancı işçinin yakalandığı bildirildi.

Channel News Asia televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Malezya Göçmenlik Dairesi Başkanı Mustafar Ali, yaptığı açıklamada, operasyonların 30 Ağustos'a kadar süreceğini, gönüllü teslim olan kaçak göçmenlerin herhangi bir yasal işlem yapılmadan ülkelerine iade edileceklerini, teslim olmadan yakalananların ise kara listeye alınarak sınır dışı edileceklerini belirtti.

Mustafar, daha önce yasa dışı göçmenleri çalıştıran işletme sahiplerine para, hapis ve kırbaç cezası verilebileceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak göçmen Malezya yasa dışı göç

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