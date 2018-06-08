HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Malezya'da Kudüs'e destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 20:03 | Son Güncelleme

Malezya'da Kudüs'e destek gösterisi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelen kalabalık grup, ABD Büyükelçiliği önünde Kudüs'e destek gösterisi düzenledi.

Tabung Hacı Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından salavat ve tekbirler eşliğinde ABD Büyükelçiliğine yürüyen göstericiler, "İsrail'in kuklası ABD" ve "Özgür Kudüs" yazılı pankartlar taşıyarak ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteriye Malezya İslami İstişare Konseyi (Mapim), Ulema Asya Meclisi Sekreteryası (Shura) ve 60'a yakın sivil toplum kuruluşu (STK) destek verdi.

Yaklaşık iki saat süren gösteri nedeniyle büyükelçilik çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Grup, olaysız şekilde dağıldı.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildiŞırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Kuala Lumpur Kudüs Malezya

En Çok Okunan Haberler

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevşehir'de flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevşehir'de flaş açıklamalar

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Hayati Yazıcı: Vatandaş fantezi yapmasın

Hayati Yazıcı: Vatandaş fantezi yapmasın

Maliye Bakanı'ndan esnaflara müjde! KDV'den ÖTV'ye...

Maliye Bakanı'ndan esnaflara müjde! KDV'den ÖTV'ye...

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

Yalçın Küçük hangi partiye oy vereceğini açıkladı!

Yalçın Küçük hangi partiye oy vereceğini açıkladı!

İstanbul'da İYİ Parti-AK Parti kavgası! İYİ Parti milletvekili adayı Yücel Coşkun da karıştı

İstanbul'da İYİ Parti-AK Parti kavgası! İYİ Parti milletvekili adayı Yücel Coşkun da karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.