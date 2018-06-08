Malezya'da Kudüs'e destek gösterisi

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelen kalabalık grup, ABD Büyükelçiliği önünde Kudüs'e destek gösterisi düzenledi.

Tabung Hacı Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından salavat ve tekbirler eşliğinde ABD Büyükelçiliğine yürüyen göstericiler, "İsrail'in kuklası ABD" ve "Özgür Kudüs" yazılı pankartlar taşıyarak ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteriye Malezya İslami İstişare Konseyi (Mapim), Ulema Asya Meclisi Sekreteryası (Shura) ve 60'a yakın sivil toplum kuruluşu (STK) destek verdi.

Yaklaşık iki saat süren gösteri nedeniyle büyükelçilik çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Grup, olaysız şekilde dağıldı.

