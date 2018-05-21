Malezya'da Mahathir'in kabinesinden 13 isim yemin etti

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in kabinesinde 13 isim yemin ederek görevlerine başladı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, 13 Malezyalı bakan, Kral Muhammed'in başkanlığında kraliyet sarayında düzenlenen törenle yemin etti.
Mahathir, cuma günü 13 bakanın ismini açıklarken, kabinede toplam 25 bakan olacağını duyurmuştu.
Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimden, Mahathir Muhammed liderliğindeki Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakı birinci çıkmıştı.
Mahathir Muhammed, başbakanlık görevine başladıktan sonra 2015'te hapse atılan muhalefet lideri Enver İbrahim'in serbest bırakılması için süreci hemen başlatacağını açıklamıştı.
Enver geçen hafta kraliyet affıyla serbest bırakılmıştı.
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