Malezya'da muhalefet milletvekilleri meclisi terk etti

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından ilk kez toplanan parlamentoda meclis başkanının seçiminin usule aykırı yapıldığını savunan muhalefet milletvekilleri genel kurulu terk etti.

Channel News Asia televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, muhalefet milletvekilleri, seçimlerden galip çıkan Mahathir Muhammed liderliğindeki Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının adayı eski Temyiz Mahkemesi Yargıcı Muhammed Arif Yusuf'un tek aday olarak oylandığı meclis oturumu sırasında, adayın isminin meclis genel sekreterliğine zamanında bildirilmediğini gerekçe göstererek seçimi protesto etti.

Oturumda söz alan Malezya İslam Partisi (PAS) milletvekili Takuyiddin Hassan, Başbakan Mahathir Muhammed'in adayın adını 2 Temmuz'da meclis başkanlığına ilettiğini, bu sürenin meclis iç tüzüğünde kural olarak belirtilen en geç 14 günlük bildirim süresini ihlal ettiğini belirtti.

Meclis divanının oylamaya devam etme kararı alması üzerine PAS ve ana muhalefetteki Ulusal İttifak (Barision Nasional) milletvekilleri genel kuruldan ayrıldı. Vekiller protestonun meclisi boykot amacı taşımadığını, yalnızca usule aykırı bir prosedüre iştirak etmek istemediklerini dile getirdi.

Yapılan oylama sonrasında iktidarın adayı Muhammed Arif Yusuf meclis başkanlığına seçildi.

Malezya'da 1981-2003 yıllarında 22 yıl başbakanlık yapan 93 yaşındaki Mahathir Muhammed, 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde muhalefet ittifakının lideri olarak seçimlerden galip çıkarak 15 yıl aradan sonra yeniden başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

