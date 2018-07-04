Malezya'da Necip hakkındaki kamu fonlarını zimmete geçirme suçlaması

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Başbakan Necip Rezak, mahkemede hakkındaki yolsuzluk ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını kabul etmedi.

Bernama ajansının haberinde, 64 yaşındaki Necip'in Kuala Lumpur'da çıktığı mahkemede 1MDB soruşturması çerçevesinde hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddettiği bildirildi.

Mahkeme, eski Başbakan Necip'in 1 milyon ringitlik (1,15 milyon TL) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti, ayrıca Necip'in diplomatik pasaportlarını teslim etmesini istedi.

Necip'in hakkındaki suçlamaların 20 yıl hapis cezasına karşılık geldiği ifade ediliyor.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) tarafından dün gözaltına alınan Necip'in sesli mesajını içeren bir video sosyal medyada paylaşılmıştı. Videoda, MACC tarafından kendisine yapılan suçlamaların gerçek dışı olduğunu belirten Necip, "Mükemmel değilim, ben bir insanım. Bana ve aileme yapılan suçlamalar gerçeği yansıtmıyor. MACC'in elinde somut kanıtlar bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı.