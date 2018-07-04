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Malezya'da Necip hakkındaki kamu fonlarını zimmete geçirme suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 09:39 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Necip Rezak çıktığı mahkemede hakkındaki suçlamaları reddetti - Necip Rezak kefaletle serbest bırakıldı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Başbakan Necip Rezak, mahkemede hakkındaki yolsuzluk ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını kabul etmedi.

Bernama ajansının haberinde, 64 yaşındaki Necip'in Kuala Lumpur'da çıktığı mahkemede 1MDB soruşturması çerçevesinde hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddettiği bildirildi.

Mahkeme, eski Başbakan Necip'in 1 milyon ringitlik (1,15 milyon TL) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti, ayrıca Necip'in diplomatik pasaportlarını teslim etmesini istedi.

Necip'in hakkındaki suçlamaların 20 yıl hapis cezasına karşılık geldiği ifade ediliyor.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) tarafından dün gözaltına alınan Necip'in sesli mesajını içeren bir video sosyal medyada paylaşılmıştı. Videoda, MACC tarafından kendisine yapılan suçlamaların gerçek dışı olduğunu belirten Necip, "Mükemmel değilim, ben bir insanım. Bana ve aileme yapılan suçlamalar gerçeği yansıtmıyor. MACC'in elinde somut kanıtlar bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı.

Polis, Necip'in evlerinde el konulan 12 bin takı, 567 el çantası, 423 saat ve 234 güneş gözlüğünün değerinin 224 ile 273 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

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