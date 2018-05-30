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Malezya'da Necip Rezak'ın evlerine düzenlenen operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

Polisin el koyduğu mücevher ve lüks eşyalara itiraz eden eski Başbakan Necip Rezak ve kızının ifadeleri alındı

Malezya'da "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında polisin evlerinde yaptığı aramalarda mücevher ve lüks eşyaların bulunduğu 284 kutuya el koyulmasına itiraz eden eski Başbakan Necip Rezak ve kızının ifadesi alındı.

Malezya'daki The Star gazetesinin haberine göre, eski Başbakan Necip Rezak'ın kızı Nooryana Najwa geçen hafta polisin el koyduğu lüks eşya ve mücevherlerin evlilik hediyeleri olduğunu belirten itiraz dilekçesini polise sundu.

Polis, bugün itiraz dilekçesi kapsamında Necip ve Najwa'nın evlerine giderek ifadelerini aldı.

Necip ve kızı Najwa'nın evlerine polis ekiplerinin yanı sıra avukatlarının da giriş yaptığı kaydedildi.

- 28,6 milyon ABD doları ele geçirilmişti

Malezya'da Ticari Suçları Araştırma Bürosu Amiri Amar Singh, eski başbakan Necip Rezak'ın da adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı evlere düzenlenen operasyonlarda, 114 milyon Malezya Ringgiti (yaklaşık 28,6 milyon ABD Doları) ele geçirildiğini bildirmişti.

Bernama ajansının haberine göre, Amar Singh düzenlediği basın toplantısında daha önce medyada da yer alan 18 Mayıs'tan bu yana evlere düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda nakit paranın ele geçirildiğini doğruladı.

Operasyonlarda 284 kutuya el konulduğunu ifade eden Amar Singh, bu kutulardaki 28,6 milyon dolar nakit paranın yanı sıra 400'den fazla lüks çanta, mücevher ve saatin ele geçirildiğini kaydetti.

Malezya polisi, geçen hafta Necip'in 3 apartman dairesinde yaptığı aramalarda içinde para, mücevher ve lüks eşyaların bulunduğu 284 kutuya el koymuştu.

- 1MDB yolsuzluk suçlamaları

Malezya'nın ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıl iktidarda kalan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğuyla suçlanmıştı.

"1MDB" soruşturmasındaki belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar, Necip'in kendisini aklaması gerektiğini savunarak, günlerce sokaklarda başbakan aleyhinde gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip de paranın bağış olarak geldiğini söyleyerek, bunun iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise paranın 1MDB adlı yatırım şirketinden geldiğini, siyasi destek sağlamak ve Necip Rezak'ın kişisel ihtiyaçları için kullanıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine parti içindeki muhaliflerin ve soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.

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Malezya 1MDB yolsuzluk soruşturması eski malezya başbakanı necip rezak

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