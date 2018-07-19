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Malezya'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

Üst düzey yetkililere suikast hazırlığında olan bir kişinin de aralarında olduğu 7 şüpheli yakalandı

Malezya'da düzenlenen operasyonlarda 7 terör şüphelisinin yakalandığı bildirildi.

Yerel basında yer alan habere göre, Emniyet Müdürü Mohd Fuzi Harun, 3'ü Endonezyalı olmak üzere 7 terör şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Yakalanan şüphelilerden birinin Kral Sultan V. Muhammed, Başbakan Mahathir Muhammed ve bir bakana suikast hazırlığında olduğu belirtildi.

Suikast hazırlığındaki kişinin DEAŞ ile bağlantılı olduğu kaydedilirken, daha önce sosyal medya hesabından, V. Muhammed, Mahathir ve üst düzey yetkililere saldırı tehdidi yapan paylaşımlarda bulunduğu ifade edildi.

Diğer şüphelilerin de DEAŞ propagandası yaptıkları ve Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütüne katılma hazırlığı içinde oldukları bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya terör operasyonu

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