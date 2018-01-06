AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker "Türkiye ve Malezya, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadeleye etmeye devam edecek." dedi.

Eker, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı Malezya'nın Putrajaya kentinde düzenlenen Putrajaya Uluslararası Güvenlik Diyaloğu (PISD) toplantısına katıldı.

Eker toplantıda yaptığı konuşmada, İslam dünyasının iç ve dış sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek "Bu sorunların üstesinden gelmek için ciddi bir mücadele pusulası gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Aşırıcılıkla hem yüzleşmek hem de bu soruna çözüm bulmak gerektiğini vurgulayan Eker, "Dünya silahlı çatışmalar, insanlık krizi, ekonomik kriz ve kaynak yetersizliği gibi ciddi problemlerle yüzleşmektedir. Terörizm ve her türlü çatışma bu sorunlardan ortaya çıkar." diye konuştu.

- "FETÖ alışılmadık bir terör örgütüdür"

Eker, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda çok büyük tecrübeye sahip olduğunu dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: